661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Mevlit okutuldu - Son Dakika
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661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Mevlit okutuldu

01.07.2022 16:15

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Mevlit okutulduEDİRNE UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde, 661'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Mevlit okutuldu.

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Mevlit okutuldu

EDİRNE UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde, 661'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Mevlit okutuldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenek bozulmadı. 661'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nde Mevlit okutuldu. Er meydanında mücadele etmek üzere kente gelen pehlivanlar cuma namazı öncesi camiye akın etti. Ziyaretçilerin ve güreş tutkunlarının da yoğun katılımıyla Selimiye Camii kısa süre içerisinde doldu.

Okunan mevlidi şerifin ve kılınan cuma namazının ardından coşkulu kalabalık Sarayiçi Er Meydanı'nın yolunu tuttu.

Cuma namazını kılmaya gelen pehlivan İsmail Top bu gün il güreşini yapacağını belirterek, "Cuma namazımı kılmaya geldik. Akşamüzeri de güreşimiz var, küçük orta büyük boyda güreşiyorum. Antalya'dan geldim buraya iyi hazırladım. Hedefim şampiyon olmak" dedi.

Bu gün Allah'ın izniyle namazımı kılacağız ve duamızı edip güreş sahasına çıkacağız. Hedefim başpehlivan olmak. Büyük orta kategorisinde güreşiyorum. Cumartesi günü çıkacağım er meydanına. Ata sporumuzu destekleyen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Mimar Sinan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Mevlit okutuldu - Son Dakika

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