67. Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Nasreddin Hoca'nın temsili olarak türbesinden kaldırılması ile başladı. Temsili hoca Müfit Can Saçıntı açılış konuşmasında, "Bugün nasip oldu Nasreddin Hoca'nın eşeğine kayyum olarak atandım" dedi.

Şenliklerin geleneksel açılışı Nasreddin Hoca Türbesi'nde gerçekleştirildi. Temsili Nasreddin Hoca'yı bu yıl tiyatro ve sinema sanatçısı Müfit Can Saçıntı canlandırdı. Temsili Nasreddin Hoca Saçıntı, açılış konuşmasında şenliğe katılanları selamladıktan sonra, "Bugün nasip oldu Nasreddin Hoca'nın eşeğine kayyum olarak atandım" dedi. Saçıntı, daha sonra yaptığı duada ise, "Şerler def olsun, kötüler yok olsun. İşçinin, memurun, emeklinin maaşına zam olsun. İşsizler iş, eşsizler eş bulsun. Yurtta sulh, cihanda sulh olsun. Filistin ve bütün mazlum halklar özgür olsun. Devletimiz var olsun" şeklinde konuştu.

Türbedeki törenin ardından kortej eşliğinde Akşehir Çayı'na geçen temsili Nasreddin Hoca, göle maya çalma törenini gerçekleştirdi. Saçıntı, "Yurtta ve dünyada barış için maya çalıyorum. ya tutarsa" şeklinde konuştu. Ardından göle mayasını çalan temsili Nasreddin Hoca, geleneğe uygun şekilde eşeğine ters binerek korteje katıldı.

Türbedeki programa AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Milletvekili Baykan ve AK Parti teşkilatı üyeleri, temsili Nasreddin Hoca'nın konuşmasına itiraz ettiklerini belirterek, türbedeki programın ardından düzenlenen göle maya çalma törenine katılmadı. - KONYA