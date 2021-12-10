7. Kara Hafta İstanbul Festivali, 17 Aralık'ta başlıyor - Son Dakika

Her yıl polisiye romanın ünlü isimlerini ağırlayan "Kara Hafta İstanbul Festivali" 17 Aralık'ta gerçekleşecek.

Bu yıl yazar John le Carre temasıyla Pera Palace Hotel'de düzenlenecek etkinlikte iki gün boyunca polisiye yazarları polisiye tutkunlarıyla bir araya gelecek.

Komitesinde Ahmet Ümit, Metin Celal, Adnan Özer ve Can Erol'un yer aldığı festivalin bu yılki konukları arasında 17 Aralık'ta "John le Carre ve Casusiye" oturumuyla gazeteci-yazar Murat Yetkin, son dönemdeki polisiye kitaplarıyla ön plana çıkan Tuna Kiremitçi ve korku, gerilim yazarı Işın Beril Tetik yer alacak.

Festivalin ikinci günü ise Dark İstanbul antolojisinde yer alan hikayeleriyle Armağan Tunaboylu, Ercan Akbay ve projenin başında yer alan Sami Dündar, "Polisiye ve Çizgi Roman" oturumuyla Suat Duman ve Devrim Kunter, "Meçhule Giden Gemi" podcastiyle geniş bir dinleyici kitlesi yakalayan Deniz Altunay ve Olcay Mağden Ünal ve son olarak da mitoloji ve polisiyeyi son kitabında bir araya getiren, polisiye ustası, yazar Ahmet Ümit sahnede olacak.

Pera Palace Hotel'deki ücretsiz oturumlar için 212 377 40 00 numaralı hattan rezervasyon yapılabiliyor.