7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali CerModern'de Başlıyor

Kültür Sanat

Çağdaş ve kavramsal dans alanında bireysel hareket üzerine farklı bir bakış sunmayı amaçlayan 7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, 31 Ağustos-1 Eylül'de CerModern Açık Hava Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, "Düşünen Beden" kavramsalıyla izleyiciyle buluşacak festivalde, farklı ülkelerden 21 dans sanatçısı performans sergileyecek.

İtalya, Arjantin, İspanya, Portekiz, Polonya, Gürcistan, Litvanya, Çekya ve Almanya'dan dansçıların katılacağı ve iki gün sürecek etkinlikte, dans sanatçılarının performanslarının yanı sıra atölye programları yer alacak.

7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, 31 Ağustos-1 Eylül'de CerModern Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.