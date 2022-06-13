GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Gaziantep'te gerçekleştirilecek - Son Dakika
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GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Gaziantep'te gerçekleştirilecek

13.06.2022 13:37

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilecek "7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" yarın başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilecek "7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" yarın başlayacak.

Festival Başkanı Can Saraçoğlu, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ndeki basın toplantısında, 7 yıldır düzenlendikleri festivalde Türkiye'nin kültür ve turizminin dünyaya tanıtıldığını söyledi.

Organizasyonun ilk bakışta film festivali gibi gözükse de aynı zamanda turizm festivali özelliğinin bulunduğunu ifade eden Saraçoğlu, festivali 4 yıldır İstanbul'da, son 2 yıldır ise Kapadokya'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Saraçoğlu, festivalin bir tanıtım organizasyonu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Festival, Gaziantep ve bölge turizmi ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Bu bağlamda gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın itibarıyla 35 ülkeden 100'e yakın değerli misafirimiz kente geliyor. Son dönemlerdeki uluslararası networkte bu festivalin önemi bir adım daha öne çıkıyor. Yurt dışından gelen misafirlerimiz bir önyargıyla gelmiş olacak ama gerek İstanbul'da gerekse Kapadokya gerekse de Gaziantep'te yaptığımız organizasyon başarısıyla bu önyargıları ortadan kaldıracağız. Katılımcıların çektikleri bir kare fotoğrafları, yaptıkları yorum ve videolarla Gaziantep'i dünyaya servis etmiş olacak."

Festivalde hem filmlerin gösteriminin yapılacağı hem de turizm alanında konferansların düzenleneceğini aktaran Saraçoğlu, çeşitli etkinlikler de gerçekleştireceklerini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey ise festivalin kentin turizm açısından tanıtımına önemli katkısı olacağına inandıklarını anlattı.

18 Haziran'a kadar sürecek ve 35 ülkeden 450 filmin gösteriminin yapılacağı festivalin jürileri arasında ünlü aktör Eric Roberts ve Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Zbigniew Zmudzki de yer alacak.

8 kategoriden 25 ödülün verileceği festivalin ödül töreni ise 17 Haziran'da Zeugma Mozaik Müzesi'nde yapılacak.

GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Gaziantep'te gerçekleştirilecek
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Gaziantep'te gerçekleştirilecek
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Gaziantep'te gerçekleştirilecek
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Gaziantep'te gerçekleştirilecek

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'Leyla Hanım' Filmi Uluslararası Film Festivalinde Komite Özel Ödülü Aldı. 'Leyla Hanım' Filmi Uluslararası Film Festivalinde Komite Özel Ödülü Aldı. 'Leyla Hanım' Filmi Uluslararası Film Festivalinde Komite Özel Ödülü Aldı. 'Leyla Hanım' Filmi Uluslararası Film Festivalinde Komite Özel Ödülü Aldı.
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Gaziantep'te gerçekleştirilecek - Son Dakika

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