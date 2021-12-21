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700 yıllık köyün tarihe tanıklık eden evleri - Son Dakika

700 yıllık köyün tarihe tanıklık eden evleri

21.12.2021 19:47

700 yıllık köyün tarihe tanıklık eden evleri Kökleri 700 yıl önceye dayanan Örcün Köyü'nde bulunan eski evler görenlerin ilgisini çekiyor.

700 yıllık köyün tarihe tanıklık eden evleri

KOCAELİ - Kökleri 700 yıl önceye dayanan Örcün Köyü'nde bulunan eski evler görenlerin ilgisini çekiyor. Kimi restore edilmiş kimi ise terk edilmiş olan eski binalar, özellikle fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Örcün köyünün tarihi 700 yıl öncesine dayanıyor. Köyde yıllar önce inşa edilen evler ise görenlerin dikkatini çekiyor. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılarla savaşılan köyde, birçok ev savaş zamanında yangınlara kurban gitti. Savaş sonrası yeniden yapılan evlerin büyük bir kısmı da 1999 Gölcük depremini gördü. Yeni yapılanmalarla birlikte tarihi binaların çoğu terk edildi, bazıları ise restore edilerek kullanılmaya devam edildi. Tarihi Osmanlı köyü olan Örcün, şimdilerde fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

"Yangına kurban giden evler var"

Köyün yerlisi 71 yaşındaki Ahmet Karademir, Örcün'ün 700 yıllık tarihe sahip olduğunu belirterek, "Köyümüzde 1923 yıllarında Yunan harbinde hasar görmüş evler var. Ayakta kalan binalar da olmuş. Dedemin evi de yananlar arasında. Yunanlılar buraları ateşe vermiş. Bunun sonrasında tekrardan yenilenme olmuş. Köyümüzün 700 yıllık mazisi var diye biliyoruz. Eski evlerden az kaldı, çoğu yenilendi, tamir gördü. Yeni sisteme göre burası depremde fazla zarar görmedi. Çoğu bina ahşaptı. Yeni binalar ise yüksek. Şu anda aralarında hem tarihle iç içe olanlar hem de eskiler var. 80, 100 civarında hane vardı bu köyde. Mahalle olduktan sonra 200, 300 haneye çıktı" şeklinde konuştu.

"Bazı evler orjinalliğini koruyor"

Köydeki evlerin dikkat çektiğini vurgulayan Ahmet Karademir, "Bilhassa son 5 - 10 sene içinde bu evlere daha çok üniversite öğrencileri merak edip geliyorlar. Bazı evler hala orijinalliğini koruyor, cumbaları var. Hala eski, 100 - 200 sene evvelinden kalmış renkli, ufak camları olan evler de var. Onlar dışarıdan gelenlerin ya da üniversite talebelerinin ilgisini çekiyor. O yüzden köyümüz sık sık ziyaret ediliyor" dedi.

700 yıllık köyün tarihe tanıklık eden evleri
700 yıllık köyün tarihe tanıklık eden evleri
700 yıllık köyün tarihe tanıklık eden evleri
700 yıllık köyün tarihe tanıklık eden evleri

Kurtuluş Savaşı, Kocaeli, Gölcük, Savaş, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 700 yıllık köyün tarihe tanıklık eden evleri - Son Dakika


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