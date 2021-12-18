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700 yıllık tarihe ışık tutan müze - Son Dakika

700 yıllık tarihe ışık tutan müze

18.12.2021 09:45

700 yıllık tarihe ışık tutan müze Osmanlı Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor Manisa'daki Osmanlı Müzesinde, Osmanlı'da günlük yaşamdan, padişah olan şehzadelerin hayatına kadar farklı atmosferler ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor Yunusemre Belediyesi tarafından 3 yıllık bir...

700 yıllık tarihe ışık tutan müze

Osmanlı Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor

Manisa'daki Osmanlı Müzesinde, Osmanlı'da günlük yaşamdan, padişah olan şehzadelerin hayatına kadar farklı atmosferler ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

MANİSA - Yunusemre Belediyesi tarafından 3 yıllık bir çalışmanın sonunda Manisa'ya kazandırılan Osmanlı Müzesi açıldığı günden bugüne binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Osmanlı konağı şeklinde inşa edilen ve içerisinde hem orijinal hem de replika eserlerin bulunduğu müzede balmumu heykellerle Osmanlı'da günlük yaşamdan kesitler de sunuluyor.

Giriş kapısında tunçtan yapılmış nöbet tutan Alpler ve Yeniçeri asker figürlerinin eşliğinde girilen müzenin içinde 300 yıllık ahşap kapılar, koleksiyonerlerden satın alınan objeler, replika eserler, günlük kıyafetler, Osmanlı konağında yaşam, Manisa'da yetişip padişah olan 7 şehzade, Mesir Macununun hikayesi, Kurtuluş Savaşının Manisalı kahramanları gibi farklı atmosferler ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor. Manisa'nın Türk yurdu olduğu 1313 yılından başlayan müzenin hikayesi 8 Eylül 1922'de Manisa'nın Yunan işgalinden kurtuluşuna kadar devam ediyor. Özellikle tarih dersleri için okullar öğrencilerini müzeye getirirken müzedeki odalar ve içerikleri hakkında rehberler tarafından bilgi veriliyor.

Osmanlı konağı şeklinde tasarlandı

Müze hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Güzel bir ortam oluşturduk. Üzerinde yaklaşık 3 yıldır emek verdiğimiz bir eser. Bu ortamda çok sayıda yapı var. Sadece müze yok. Sanat atölyesi, İrfan Meclisi, sosyal tesisler var, kafeterya var. Osmanlı Müzesi çok güzel bir müze oldu. Yüzlerce binlerce her hafta ziyaretçisi var. Müzenin içerisinde bir kaç ayrı atmosfer oluşturmaya gayret ettik. Müzenin tarihi 1300'lü yıllardan başlıyor. O tarihten başlattık. Alt katta Yunus Emre ve Tabduk Emre Bölümü var, girişte bir kahve odamız var. Burası bir Osmanlı Konağı şeklinde yapıldı. Yan tarafta Manisa'da yetişmiş, şehzadelik yapmış ve padişah olmuş 7 büyük sultanın tasvirleri, hayat hikayeleri, objeleri ve tasarımı var. Kompozisyon o şekilde oluşturuldu. Kapıda nöbetçiler, askerler, yeniçeriler, Alpler var. Güzel bir kompozisyon oldu. Yan tarafta hemen Hafsa Sultan Validemiz ve Merkez Efendi ile Mesir Macununun hikayesi anlatılıyor. İçinde bulunduğumuz odada da 1922 yılına geldiğimizde Manisa'dan yetişen, Parti Pehlivan, Gördesli Şehit Makbule, Kuvayi Milliye liderliğini yapmış Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey, Müftü Alim Efendi tasvirleri var. Yine Mustafa Kemal Paşa 8 Eylül 1922 tarihine kadar olan bu tasvir burada sergileniyor. İçeride o yıllara ait çok sayıda obje var." dedi.

Okullara araç desteği sağlanıyor

Müzeyi gezmek ve gelecek nesillere atalarının yaşam tarzını yerinde göstermek isteyen okulların kendilerinden araç talebinde bulunduklarını ve bunu karşıladıklarını kaydeden Başkan Çerçi şunları söyledi: "Neticede güzel bir eser ortaya çıktı. Takdir, vatandaşlarımızın, buraya gelen insanlarımızın takdiri. Duyanlar, öğrenciler grup grup ziyaret talebinde bulunuyorlar. Bizden 80 kişilik, 100 kişilik öğrenci grupları için araba talebinde bulunuyorlar. Öğretmenlerimiz, okullarımız öğrencilerimizi getirmek istediklerinde belediyemizin araçlarıyla onları getiriyoruz. Müzede herhangi bir ücret söz konusu değil.

700 yıllık tarihe ışık tutan müze
700 yıllık tarihe ışık tutan müze
700 yıllık tarihe ışık tutan müze
700 yıllık tarihe ışık tutan müze

Padişah, Osmanlı, Manisa, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 700 yıllık tarihe ışık tutan müze - Son Dakika


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