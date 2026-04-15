74 Yaşındaki Hamdi Sarp'ın Türbe Sevgisi

Kayseri'de yaşayan 74 yaşındaki Hamdi Sarp, gönüllü baktığı türbelerin temizliğine 51 yıldır vefayla pedal çevirdiği bisikletiyle gidiyor.

Henüz 23 yaşındayken ağabeyi yerine koyduğu kentin eski türbedarı Mehmet Ünlü'nün gördüğü rüyayı anlatmasının ardından kendisini ecdat yadigarı türbelerin bakımına adayan 2 çocuk babası Sarp, ilerleyen yaşına rağmen sabahın erken saatlerinde bisikletiyle yola çıkıyor.

Kilometrelerce pedal çevirerek ulaşım sağladığı Seyyid Burhaneddin Tirmizi, Zeynel Abidin, Melik Mehmet Gazi, Hunat Hatun gibi kentin manevi ve tarihi kişiliklerinin mezarlarının bulunduğu türbe ve kümbetlerin kapısını açan Sarp, her bir türbeyi büyük bir hürmetle süpürüyor, tozunu alıyor ve çevre düzenlemesini yapıyor.

Herhangi bir kazanç beklemeden gönüllü olarak yarım asrı aşkın süredir temizlik yapan Sarp, işinden arda kalan zamanlarda manevi kişiliklerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyor, dua ediyor.

Kendisine duyulan güven sayesinde zamanla 37 ayrı türbenin anahtarı teslim edilen Sarp, kentte "son türbedar" olarak adlandırılıyor.

Yaz kış demeden türbeler arasında temizlik için 51 yıldır "sadık yoldaşım" dediği bisikletiyle kilometrelerce pedal çeviren Sarp, ilerleyen yaşına rağmen aksatmadığı manevi hizmetiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

"Buralar bizim ecdadımız"

İşçi emeklisi Hamdi Sarp, AA muhabirine, 23 yaşındayken ağabey olarak gördüğü kentin eski türbedarı Mehmet Ünlü ile tanıştığını ve onun vesilesiyle bu işe gönül verdiğini söyledi.

Kendisinin rüyadan etkilenerek türbe temizlemesiyle ilgili dalga geçenlerin olduğunu ancak onlara asla takılmadığını ifade eden Sarp, insanın türbe temizlerken kendisini de temizlediğini söyledi.

Sarp, Ünlü'nün vefatının ardından bu görevi tek başına üstlendiğini anlatarak, "Bu işi gönüllü yapıyorum, herhangi bir yerden kesinlikle maaş almıyorum. Mehmet baba vefat ettikten sonra 'Yanına adam alacak mısın?' dediler. Ben de 'Gönüllü kimse varsa gelsin.' dedim. 'Ne kadar maaş vereceksin?' dediler. Ben de 'Param yok, bedava, gönüllü.' dedim. Kimse gelmedi ama sırf kadınlar temizlik için koştu geldi. Buralar bizim ecdadımız, nüfus cüzdanımız, buralar bizim kimliğimiz. Mutlaka temizlenmesi lazım." diye konuştu.

"Abdestsiz kapı açılmaz"

Zamanla kentteki 37 ayrı türbenin anahtarının da kendisine teslim edildiğini anlatan Sarp, bu türbelerde 154 kabir bulunduğunu söyledi.

Sarp, türbeleri maneviyatı yüksek yerler olarak nitelendirerek, "Türbelerin anahtarlarıyla lavaboya gitmedim. Abdestimi aldım, anahtarları o şekilde aldım. Bunlara dikkat etmek lazım. Abdestsiz kapı açılmaz. Abdestsiz buralara girilmez. Buralar meleklerle dolu." dedi.

Her gün "Benden sonra bu görevi hayırlısıyla yapacak kişiyi karşıma çıkar Allah'ım." diye dua ettiğini belirten Sarp, kendisinden sonra görevi teslim alacak kişiye anahtarı hayırlısıyla teslim etmeyi istediğini dile getirdi.

"Sağlığımı buralara borçluyum"

Sarp, yaz kış demeden bisikletiyle türbelerin temizliği için yollara düştüğünü ve bisikletiyle sadece yol gitmediğini aynı zamanda yarım asırlık emaneti de taşıdığını söyledi.

Türbeleri temizlerken 3 bisikletinin çalındığını anlatan Sarp, "Hiçbir zaman kızmadım. 'Eğer yoksa güle güle binsin.' dedim. Bunu duyanlar da bana bisiklet getirdiler." ifadelerini kullandı.

Sarp, hizmet aşkının kendisine enerji verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bisikletim benim sadık yoldaşım. Benim yaşımdaki insanların çoğu bastonla yürüyor. Ben hala bisiklete biniyorum. Türbe temizliğinin sağılığıma faydasının olduğunu düşünüyorum. Dizlerim açılıyor. Bisiklete binmediğim zaman dizlerim kilitleniyor, yürüyemiyorum. Buralara geldiğim zaman bana huzur, gönül rahatlığı, enerji veriyor. Sağlığımı buralara borçluyum. İnsan buraları temizlerken kendisini de temizliyor."