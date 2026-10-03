78 yaşındaki Hüseyin Er, Kaman'da ceviz bahçesinde bozlak söyleyerek üretiyor - Son Dakika
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78 yaşındaki Hüseyin Er, Kaman'da ceviz bahçesinde bozlak söyleyerek üretiyor

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78 yaşındaki Hüseyin Er, Kaman\'da ceviz bahçesinde bozlak söyleyerek üretiyor
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Kaman'ın Savcılı Büyükoba köyünde ceviz yetiştiriciliği yapan 78 yaşındaki Hüseyin Er, hasat döneminde bahçesinde sırıkla ceviz silkeleyip toplamayı sürdürüyor. Er, işini severek yaptığını belirtirken bozlak söylüyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde yaşayan Hüseyin Er; ilerleyen yaşına rağmen ceviz bahçesinde üretmeye devam ediyor. Cevizlerini sırıkla silkeleyip tek tek toplayan Er, işine duyduğu sevgiyi anlatırken bahçesinde bozlak da söyledi.

Kaman'ın Savcılı Büyükoba köyünde ceviz yetiştiriciliği yapan Hüseyin Er (78), hasat döneminde gününü bahçesinde geçiriyor. Elindeki sırıkla ağaçlardaki cevizleri silkeleyen Er, yere düşen cevizleri eğilerek tek tek topluyor. Ceviz yetiştiriciliğini severek yaptığını belirten Hüseyin Er, yaşadığı sürece üretmeye devam edeceğini ifade etti. Er; bahçesinde çalışırken Kırşehir yöresinin önemli kültürel değerlerinden bozlak da seslendiriyor.

Kaman cevizi; ilçede önemli geçim kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. İnce kabuğu, açık sarı iç rengi ve kabuğundan kolay ayrılmasıyla bilinen Kaman cevizi, 9 Aralık 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'menşe adı' olarak coğrafi işaretle tescil edildi. 2024 yılı verilerine göre Kırşehir'de 27 bin 372 dekar alanda 4 bin 920 ton ceviz üretimi gerçekleştirildi. Kaman'da ise yaklaşık 15 bin dekar alanda 2 bin 431 ton ceviz üretildi.

Hüseyin Er ve Kaman'da ceviz üretimi yapan çiftçiler, hasat döneminde emeklerinin karşılığını alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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