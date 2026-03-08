8 Mart'ta 'Mümkün' Tiyatrosu - Son Dakika
8 Mart'ta 'Mümkün' Tiyatrosu

08.03.2026 00:16
Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Mümkün' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Mümkün" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin rol aldığı oyun, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

Kadın konukevinden hizmet alan üç kadının yaşadıklarının anlatıldığı oyunda, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve KADES uygulaması ile koruyucu ve önleyici mekanizmalara da yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye karşı oluşan mekanizmaları tiyatro aracılığıyla anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi işbirliğinde hazırlanan oyunun ikinci kez sahnelendiğini belirten Mollaoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dernek Başkanı Çağla Sonat ise kadına yönelik her türlü eşitsizliğin, şiddetin ve haksızlığın önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

