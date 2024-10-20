8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Yoğun İlgiyle Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Yoğun İlgiyle Sona Erdi

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Yoğun İlgiyle Sona Erdi

Adana'da düzenlenen festivalde yöresel lezzetler tadıldı, genç şefler yarıştı.

20.10.2024 18:46
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Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali", son gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Adana Merkez Park'ta 17 Ekim'de başlayan festivalin son gününde de stantlarda yoğunluk yaşandı.

Ziyaretçiler, yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Ürünlerle ilgili bilgi alan ziyaretçiler, alışveriş yapma imkanı buldu.

"Hafta sonu olması nedeniyle çok yoğun bir katılım var"

Festivale katılan kebap ustası Ali Daşkıran, AA muhabirine, bu yıl ziyaretçi artışının olduğunu söyledi.

Hafta sonu yoğun bir katılım olduğunu dile getiren Daşkıran, "Vatandaşlar, Lezzet Festivali'ni beğeniyor. Yurt dışından gelen yabancı misafirlerimiz kebaba ilgi gösteriyor. Tadına baktıktan sonra ikinciyi yiyenler bile var. Ayrıca ciğer ve kuşbaşını da denemek isteyenler oluyor hatta bazı misafirler birkaç tur atıp tekrar gelip yeniden yemek yiyorlar. Şu an hafta sonu olması nedeniyle çok yoğun bir katılım var. İnsanlar kuyruk oluşturmuş durumda, bütün stantlar dolu ve biz de yetişmeye çalışıyoruz. Olağanüstü bir yoğunluk var." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Yalçın Mertoğlu da Adana'nın yöresel tatlarını deneyimlemekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Festivale ailesiyle geldiğini anlatan Mertoğlu, "Gerçekten her yıl olduğu gibi Adana'mızın lezzetlerini tatmaya geldik. Adanalılar, sağ olsun bizi çok güzel karşıladı. Ailemizle çocuklarımızla geldik. Neşeliyiz, huzurluyuz, geziyoruz. Adana'mızın en güzel kebaplarını yemeye geldik." dedi.

Liseli genç şefler yarıştı

Festival kapsamında liseli genç şeflerin "bireysel" ve "ekip" dalında katıldığı yarışmalar düzenlendi.

Genç şefler, hazırladıkları yemeklerle jürinin karşısına çıktı.

Yarışmada "bireysel" dalda Ceren Işık birinciliği, Kevser Geçer ikinciliği ve Hena Sevindik üçüncülğü elde etti.

"Ekip" dalında da Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği, Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinciliği, Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Yoğun İlgiyle Sona Erdi - Son Dakika

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