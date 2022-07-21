800 yıllık Selçuklu Sarayı'ndaki kazılarda yeni mekanlar ortaya çıkmaya başladı - Son Dakika
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800 yıllık Selçuklu Sarayı'ndaki kazılarda yeni mekanlar ortaya çıkmaya başladı

21.07.2022 14:09
800 yıllık Selçuklu Sarayı'ndaki kazılarda yeni mekanlar ortaya çıkmaya başladı

800 yıllık Selçuklu Sarayı'ndaki kazılarda yeni mekanlar ortaya çıkmaya başladı Keykubadiye Sarayı Kazı Başkanı Prof. Dr.

800 yıllık Selçuklu Sarayı'ndaki kazılarda yeni mekanlar ortaya çıkmaya başladı

Keykubadiye Sarayı Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş: "Mimari anlamda çok önemli verilerle karşılaştık"

KAYSERİ 1220'li yıllarda Anadolu Selçuklu Hükümdarı Aleaddin Keykubat tarafından yaptırılan ve Anadolu Selçuklu Dönemi'nin ünlü saraylarından biri olan Kayseri'deki Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmaları devam ederken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş; "Özellikle tonozlu yapı dediğimiz alanda yeni veriler, yeni mekanlar ortaya çıkmaya başladı. Belki, mimari anlamda çok önemli verilerle karşılaştık" dedi.

Anadolu Selçuklu Dönemi'nin ünlü saraylarından biri olan Kayseri'deki Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmaları, Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş başkanlığında devam ediyor. Kayseri Şeker Fabrikası içerisinde bulunan Şeker Gölü'nün yanındaki Keykubadiye Sarayındaki çalışmalarda; Anadolu Selçuklu Dönemi'nin saray mimarisiyle ilgili önemli veriler elde ediliyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş; özellikle tonozlu yapı denilen alanda yeni veriler, yeni mekanların ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Baş; "Bulunduğumuz ortam Anadolu Selçuklu Hükümdarlarından Aleaddin Keykubat'ın yaptırmış olduğu, Keykubadiye Sarayı diye literatüre geçmiş olan bir saray. 1220'li yılların ortalarında yapılmış olan bir saray. Bu saraydan günümüze kadar çok fazla bir şey gelmemiş, 2 tane yapı var sadece. Bu iki yapı kalıntısı çevresinde kazı çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Kazılarımız bilindiği üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuklu Üniversitesi adına yürütülmekte. 2015 yılından itibaren resmi anlamda kazı çalışmalarını başladık ve sürdürüyoruz. Pandemi sebebiyle ara vermedik ama kazı yapamamıştık. Geçen sene bulunduğumuz alanda ilk kez kazı çalışmalarını yaptık. Özellikle geçen sene bu alanda yaptığımız çalışmalarda çok önemli verilerle karşılaştık. Geçen sene Aralık ayına kadar sürdürdüğümüz çalışmalarda tonozlu yapı diye bahsettiğimiz yapının etrafındaki açtığımız alanda 'Divanhane' dediğimiz mekanla karşılaşmıştık. Bu bizi çok heyecanlandırmıştı. Çünkü sarayın önemli bir bölümü orada, bunu geçen sene tespit etmiştik. Tabi etrafında ne var bunu çok fazla bilemiyoruz. Her şey toprak altında. Özellikle tonozlu yapı dediğimiz alanda yeni veriler, yeni mekanlar ortaya çıkmaya başladı. Belki, mimari anlamda çok önemli verilerle karşılaştık. Fakat bizim beklediğimiz anlamda, süsleme amaçlı çini gibi kalıntılarla çok fazla karşılaşamıyoruz. Bunun sebebi de ciddi bir talan var alanda. Ama bazı bölüm de, sarayın genel yapısıyla ilgili önemli veriler sunmakta" dedi.

Eylül ayına kadar kazı çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekleyen Baş; "Büyük ihtimalle Eylül ayının ortalarına kadar kazı çalışmaları devam edecek. Çalışmalar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası'nın desteğiyle devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Ali Baş, Kayseri, Saray, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 800 yıllık Selçuklu Sarayı'ndaki kazılarda yeni mekanlar ortaya çıkmaya başladı - Son Dakika

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