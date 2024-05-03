85 bin kişinin ziyaret ettiği müzede 'Ahilik' anlatılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

85 bin kişinin ziyaret ettiği müzede 'Ahilik' anlatılıyor

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Kırşehir'de geçtiğimiz Eylül ayında açılan Ahilik Müzesi'ni 6 ayda 85 bin kişi ziyaret etti. Müze, Ahilik Teşkilatı ve Anadolu'nun geçmişine ışık tutan objelerin sergilendiği bir öğrenme merkezi olarak hizmet veriyor. Müzeye gelen ziyaretçiler, Ahilik Teşkilatını öğrenmek ve ahilik felsefesini deneyimlemek için geliyor.

03.05.2024 14:06
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85 bin kişinin ziyaret ettiği müzede 'Ahilik' anlatılıyor

Bu müzeye insanlar gezmeye değil öğrenmeye geliyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de geçtiğimiz Eylül ayında açılan Ahilik Müzesi'ni 6 ayda 85 bin kişi ziyaret etti.

3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan müze; yerli turistler kadar İç Anadolu Bölgesi'nden de ziyaretçileriyle şehrin en önemli noktalarından bir tanesi haline geldi. Müze alanının bir kaç gün içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrinin gerçekleşeceği bilgisini veren İl Kültür Müdürü Fikret Fidan, Ahilik Müzesi'ni öğrenme amaçlı kullanılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Fidan açıklamasında; "Müze 81 ilden bağış yöntemiyle sergilenen objelerin 800 yıllık Ahilik Teşkilatı ve Anadolu'nun geçmişine ışık tutan bir müze. 6 aylık gibi bir süreçte 85 bin kişi ziyarette bulundu. İnsanlar müzeye; Ahilik Teşkilatını öğrenmeye geliyor ve bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi. Müze alanına gelen öğrenciler ise gezmeye değil Ahi Evran-ı ve yaşantısını öğrenmeye geldiklerini, ayrıca okullarda anlatılan ahilik felsefesiyle yaşamanın farkını tattıklarını belirtti.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan da günümüze kadar ulaşan Anadolu'nun kültürel ve sosyal değerlerini barındıran Kırşehir Ahilik Müzesi Ahi Evran-ı Veli, ahilik teşkilatı ve esnaflık üzerine farklı obje, eşya, kıyafet, el yazması eserlerin sergilendiği müze,

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 85 bin kişinin ziyaret ettiği müzede 'Ahilik' anlatılıyor - Son Dakika

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