86 Yaşındaki Teneke Ustası Dünyaya Ürün Satıyor

Gaziantep'in 86 yaşındaki teneke ustası, 66 yıldır mesleğini icra ediyor

3 metrekarelik dükkanında yaptığı ürünleri yurt dışına satıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 66 yıldır teneke ustalığı yapan 86 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, yaptığı ürünleri Amerika dahil olmak üzere birçok ülkeye satıyor.

Gaziantep'te yaşayan 86 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 66 yıldır 3 metrekarelik dükkanında tenekecilik mesleğini icra ediyor. Her sabah namazdan sonra gelip iş yerini açan usta Erbalcı, mesleğini tutkuyla yapıyor. Teknolojiye direnerek mesleğini icra eden Erbalcı, mesleğin son ustası olmanın burukluğunu yaşıyor. Gaziantep'in son tenekecisi olduğunu ifade eden Erkabalcı, 3 metrekalik dükkanında kova, huni, soba, soba borusu, tatlı kalıpları, gaz ve yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar ve daha pek çok gereç yaparak geçimini sağlıyor.

"Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum"

Çocukluğundan beri tenekecilik yaptığını söyleyen Erbalcı, "Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Hazır hiçbir şey yok, hepsi bana ait. Siparişlerim var, onları yapıyorum. Amerika'ya yapıp satıyorum. Kadayıf dökeceğini yurt dışında çalışanlar çok talep ediyor. Burada kova, huni, soba, soba borusu, tatlı kalıpları, gaz ve yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar gibi ürünler yapıp satıyorum. Müşterilerim beni arayıp buluyor. Meslek maalesef ölüyor. Biz son ustayız. Mesleği çok seviyorum. Her sabah 4'te kalkarım. İşime gelir huzurla çalışırım" dedi.