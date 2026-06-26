9. Efes Opera ve Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile Açıldı - Son Dakika
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9. Efes Opera ve Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile Açıldı

26.06.2026 22:46
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Festival, 'Kuğu Gölü' balesiyle başladı. 8 temsil ve dünya prömiyerleriyle dolu bir program var.

9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, klasik bale repertuvarının başyapıtlarından "Kuğu Gölü" ile perdelerini açtı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen festivalin açılışında, Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Kuğu Gölü" balesi Efes Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu.

Orkestra şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenen eser, tarihi atmosferde izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Marius Petipa ve Lev Ivanov'un koreografisini hazırladığı, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un yorumuyla sahnelenen bale, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

"Kuğu Gölü", festival kapsamında yarın 21.00'de Efes Antik Tiyatrosu'nda bir kez daha sahnelenecek.

"Efes Opera ve Bale Festivali ölümsüz olacak bir festival"

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Vekili Barış Salcan, AA muhabirine, 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin ilk temsilinin klasik bale repertuvarının en sevilen eserlerinden "Kuğu Gölü" ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl festivale gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bu yılda benzer bir program hazırladıklarını belirten Salcan, festival kapsamında 8 temsil gerçekleştirileceğini, "Pamira ve Ağustos Böceği" adlı çocuk oyununun dünya prömiyerinin de festivalde yapılacağını ifade etti.

Salcan, festival programında "Carmina Burana" sahne kantatı, "Zorba" balesi ve "Tosca" operasının da yer aldığını dile getirerek, dünyaca ünlü İtalyan tenor Ivan Magri'nin de "Tosca" operasında ilk kez Efes festivali kapsamında sahne alacağını söyledi.

Opera ve bale izleyicisinin festivale ilgisinin her yıl arttığını vurgulayan Salcan, şunları kaydetti:

"Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ölümsüz olacak bir festival haline geldi. En çok ilgi gören festivallerimizden biri. Seneye daha güncel ve yeni programla yine burada olacağız. Türk operası ve Türk balesi eserlerine daha ağırlık vermeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 9. Efes Opera ve Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile Açıldı - Son Dakika

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