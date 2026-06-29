90. Uluslararası Bergama Kermesi Açıldı - Son Dakika
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90. Uluslararası Bergama Kermesi Açıldı

29.06.2026 22:37
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Bergama Kermesi, 29 Haziran'da başladı; konserler, tiyatrolar ve etkinliklerle 5 Temmuz'a kadar sürecek.

İZMİR'in Bergama Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 90'ıncı Uluslararası Bergama Kermesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kermes kapsamında açıklamalarda bulunan Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, "Her yıl Ata'mızın bize vermiş olduğu bu emaneti taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Bergama'yı ziyareti sırasında temellerini attığı, 1937 yılından beri kesintisiz devam eden Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu festivali olan Uluslararası Bergama Kermesi, bu yıl 29 Haziran'da start aldı. 5 Temmuz'a kadar devam edecek olan kermes, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in Kaymakamlık Tören Alanı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bergama Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen, Endüstri Meslek Lisesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan açılış korteji renkli görüntülere sahne oldu.

'DÜNYADA KABUL GÖRMÜŞ İKİNCİ FESTİVAL'

Kermes kapsamında açıklamalarda bulunan Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 13 Nisan 1934 yılında Bergama'ya geldiğinde bir müze kurulmasını ve panayır yapılması talimatlarını veriyor. Dönemin valisi bunu görev olarak üstleniyor. 21 Mayıs 1937'de Ulus Gazetesi 'Atatürk'ün Bergaması kermes yapıyor' manşetiyle çıkıyor. 1937 yılından beri Bergama Kermesi yapılıyor. Ülkemizin ilk festivalidir. Fransa'nın Nice şehrinden sonra da dünyada kabul görmüş ikinci festivaldir. O günden bugüne İkinci Dünya Savaşı, dünyada çeşitli olaylar gerçekleşiyor. Ancak Bergama Kermesi hiçbir zaman kesintiye uğramıyor. Her yıl Ata'mızın bize vermiş olduğu bu emaneti taşımaya devam ediyoruz. Bugün Böblingen Belediye Başkanı Stefan Belz bize eşlik ediyor. Böblingen tarihte Bergama'nın ilk kardeş şehri. Başka kardeş şehirlerimizden gelenler de var. Festivalimiz için gelen çeşitli folklor ekipleri, ulusal ve uluslararası ekipler var. Dolu dolu bir festival olmasını diliyorum. Yaklaşık 7 gün sürecek olan festivalimize çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimize güzel hatıralar bırakacağı bir festival olmasını diliyorum" dedi.

'DOLU DOLU KERMES'

Böblingen Belediye Başkanı Stefan Belz de Bergama ve Böblingen'in 60 yıldan beri kardeş şehirler olduğunu söyledi. Bergama'yı sevdiğini dile getiren Belz, geçen yıl da festivale katıldığını belirtti.

Kortej sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda ulusal ve uluslararası halk oyunları gösterileri yapılırken, BERKSAV Müzik Topluluğu tarafından 'Asırlık Ezgiler Konseri' icra edildi.

Öte yandan kermesin ilk gününde şarkıcı Derya Bedavacı da konser verdi. Kermes kapsamında 7 gün boyunca konserler, tiyatrolar, paneller, spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR, (DHA

Kaynak: DHA

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