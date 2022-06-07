90 yaşından sonra resim yapmaya başladı, 2 yılda 200 resim çizdi - Son Dakika
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90 yaşından sonra resim yapmaya başladı, 2 yılda 200 resim çizdi

07.06.2022 09:27

Ordu'da 92 yaşındaki Mahinur Turanlı, 90 yaşından sonra resim yapmaya başladı, 2 yılda 200 resim çizdi, şimdi de sergi açmak istiyor.

Ordu'da 92 yaşındaki Mahinur Turanlı, 90 yaşından sonra resim yapmaya başladı, 2 yılda 200 resim çizdi, şimdi de sergi açmak istiyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi 92 Mahinur Turanlı, evde can sıkıntısını gidermek için karalama yapmaya başladı. Sonrasında kendisine boya kalemleri alınan 92 yaşındaki nine, resim defterlerine gördüğü her nesneyi çizmeye başladı. Bir gözü görmeyen ve diğeri ise yüzde 40 görebilen Turanlı, şimdi ise her bulduğu fırsatta, gördüğü nesnelerin resmini çizerek, saklıyor. Aynı zamanda şiir ve mani de okuyan Turanlı, ilerleyen günlerde ise, şimdiye kadar çizdiği 200 resimde oluşan bir sergi açmak istiyor. 92 yaşındaki Mahinur Turanlı, 6 yaşında okula gittiğini, 8 yaşında öğretmenin askere gidince okuldan çıktığını belirterek, "Daha öğretmen olmayınca okuyamadım. O gün bu gündür kalem ve defter elimde sürekli yazıyorum. Sürekli olarak yazıp-çizdim. Şimdi de resim yapıyorum. Benim damadım vefat etti, ben burada yalnız kaldım. Kızım hemşire olduğu için her zaman evde olamıyordu. Ben de kalemi aldım, çizdikçe zihnim açılmaya başladı. Resim yaptıkça daha çok yaptım. Herkesin yapması gerekiyor. Neye rastlarsam, neyi görürsem onu çizerim" dedi.

"HER FIRSATTA RESİM ÇİZİYORUM"

Turanlı, "Şuan 200 adet civarında çizdiğim resmim var. Ben zaman geçiriyorum. Namaz kılıyorum, yemek yapıyorum, tespih çekiyorum ama illaki bunu da (resim çizmeyi) yapıyorum. Bunlarla sergi açmak istiyorum ve daha da yapmak istiyorum. Bunların yanında şiir de yazıyorum. Resim de çiziyorum. Bu şekilde zaman geçiriyorum. 5 tane çocuğum var, onlara annelik yaptım. Karşılaştığım tüm çocuklara annelik yapmaya çalıştım. Ben gözüme gelen, eşya, ağaç, araba ne varsa çizmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"ANNEM SERGİ AÇMAK İSTİYOR"

Mahinur Turanlı'nın kızı Yenice Durmuş ise "Annem aslında ara ara yazı yazardı ama hayatını resme dökmeye başladı. Annemin bir gözü ancak yüzde 40 görüyor, diğeri ise gelinliğinin ilk yıllarında hastalık nedeniyle annem gözünü kaybetmiş. Şimdi de yaşlılıktan yüzde 40 tek gözü görüyor. Hobilerini artık yapmada zorlanınca sıkıntısını gidermek için hayatını sayfalara resim etmeye başladı. Özellikle eşimin vefatından sonra evde yalnız kaldı ve korona virüs salgını döneminde bu şekilde kendini rahatlatma yolunu buldu. Annem he şeyi çiziyor. Yeter ki desenleri görsün. Annemin azmini görenler şaşırıyor çünkü pek yaygın bir durum değil. Annem özellikle bunlardan oluşan bir sergi istiyor" şeklinde konuştu.

(Uğur Kahyaoğlu - İHA)

90 yaşından sonra resim yapmaya başladı, 2 yılda 200 resim çizdi
90 yaşından sonra resim yapmaya başladı, 2 yılda 200 resim çizdi
90 yaşından sonra resim yapmaya başladı, 2 yılda 200 resim çizdi
90 yaşından sonra resim yapmaya başladı, 2 yılda 200 resim çizdi
90 yaşından sonra resim yapmaya başladı, 2 yılda 200 resim çizdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Altınordu, Ordu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 90 yaşından sonra resim yapmaya başladı, 2 yılda 200 resim çizdi - Son Dakika

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