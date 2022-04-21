ABD'de MEB burslusu Türk doktora öğrencisine mükemmellik ödülü verildi - Son Dakika

NEW ABD'de doktora çalışmalarına devam eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burslusu öğrenci Sena Karataş Öztürk, öğrencisi olduğu Florida Eyalet Üniversitesinden yağlı boya çalışmasıyla "mükemmellik" ödülü kazandı.

Sanat Eğitimi bölümünde doktora yapan Öztürk, üniversitenin farklı kategorilerde düzenlediği yarışmada "Fox Hill Tower" isimli yağlı boya çalışmasıyla "Görsel Sanatlarda Mükemmellik ve Başarı" ödülüne layık görüldü.

Okulda düzenlenen ödül töreninde Türk öğrenciye ödülü bölüm hocaları tarafından takdim edilirken, eserinin üniversitenin onur koleksiyonunda 1 yıl boyunca sergileneceği belirtildi.

Sanatsal tema olarak, inşa edildikleri andan günümüze kadar toplumsal gerçekleri yansıtan kuleler ve kaleler gibi miras yapılarını seçtiğini belirten Öztürk, Paris'teki Eyfel Kulesi, İtalya'daki Pisa Kulesi ve İstanbul'daki Galata Kulesi gibi yapıların birçok tarihi döneme tanıklık eden tarihi eserler olduğunu, ancak zaman içerisinde bakımsızlık veya amacı dışında kullanımlardan dolayı zarar gördüklerini belirtti.

Sanat öğrencisi Öztürk, "Tarihi mirasımıza karşı bu duyarsız tavrı vurgulamak için tarihi kuleleri basit objeler, değersiz oyuncaklar gibi kavramsal olarak değerlendirerek deforme ediyor, soyut dışavurumcu olarak eskizlerimi tuvale aktarıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk öğrenci, 1878'den bu yana Amerikan tarihini simgeleyen Connecticut, Vernon'daki "Fox Hill Tower" isimli kuleyi de aynı duygularla resmettiğini kaydetti.

Marmara Üniversitesi Sanat Eğitimi bölümünden mezun olduktan sonra MEB bursu ile ABD'ye yüksek lisans ve doktora eğitimi için gönderilen Sena Karataş Öztürk, 2018'de yüksek lisans eğitimi sırasında, Alabama Sanat Eğitimi Derneği tarafından da ödüle layık görülmüştü.