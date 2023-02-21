Tüm dünyada izlenen "The Walking Dead" dizisindeki tek bölümlük rol ile akıllara kazınan Panettiere, en son 2022 yapımı "Love and Love Not" filminde oynamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Casper, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › ABD'li oyuncu Jansen Panettiere hayatını kaybetti - Son Dakika

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