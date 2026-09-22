Adana Altın Koza'da 23 ülkeden 24 yönetmenin 26 filmi gösterilecek

Adana'da düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında dünya sinemasından 26 film sinemaseverlerle buluşacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül-4 Ekim'de düzenlenecek festivalde, dünya sineması programı kapsamında 23 ülkeden 24 yönetmenin 26 filmi yer alacak.

Pedro Almodovar, Ryusuke Hamaguchi, Lucrecia Martel, Pawel Pawlikowski gibi yönetmenlerin filmlerinin yer aldığı "Festivallerden" seçkisinin yanı sıra sömürgeciliğin dünü ve bugününe odaklanan "Denizden Gelenler" bölümü, bu yıl vefat eden Macar yönetmen Bela Tarr anısına gösterilecek "Karanlık Armoniler" ve restore kopyasıyla sunulacak "Drakula İstanbul'da" filmleriyle festival, sinema tutkunlarına zengin bir program sunacak.

Dünya sineması programında, usta sinemacıların merakla beklenen yeni filmleri, cesur ilk yapıtları, yenilikçi animasyonları ve klasikleri izleyiciyle buluşacak.

Organizasyonda 20 ülkeden 18 filmin yer alacağı "Festivallerden" seçkisinde, dünya festivallerinin bu yıl çok konuşulan ve ödüllü yapımları gösterilecek.