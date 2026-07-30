Adana Altın Koza Festivali Jürisi Açıklandı

ADANA'da düzenlenecek 33'üncü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı. Usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay'ın başkanlık edeceği jüride; oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak 33'üncü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı. 1983'te 'İhtiras Fırtınası' ile başladığı sinema kariyerinde 'Amansız Yol', 'Dünden Sonra Yarından Önce', 'Gizli Yüz', 'Sahte Cennete Veda', 'Medcezir Manzaraları' ve 'Hiçbiryerde' filmleriyle ödüller kazanan; tiyatro sahneleri, ekranlar ve müzik albümleriyle iz bırakan usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay'ın başkanlığını yapacağı jüride, oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alıyor.

BAŞVURULAR 17 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDİYOR

Festival hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, yarışma kategorilerine başvurular da devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması başvuruları 'altinkozaff.org.tr' adresinden kabul edilirken; Uluslararası Kısa Film, Ulusal Kısa Film, Ulusal Öğrenci Kısa Film ve bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Kısa Film Yarışması başvuruları ise FilmFreeway üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Tüm kategoriler için son başvuru tarihi 17 Ağustos.