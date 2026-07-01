Adana Antika Pazarı'na İlgi Artıyor

Adana'daki Antika Pazarı, her hafta geçmişe özlem duyanları ve koleksiyonerleri ağırlıyor. Esnaf, antika eşyalara olan ilginin son yıllarda oldukça arttığını belirtti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Kenan Evren Semt Pazarı'nda 7 yıldır her hafta Salı günü sabah 07.00'de kurulan Antika Pazarı, nostalji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Küçük objelerden saatlere, plaklardan kasetlere kadar birçok eşyanın yer aldığı pazara vatandaşlar ilgi gösteriyor.

"Eskiye duyulan özlem ilgiyi artırıyor"

Antika Pazarındaki esnaftan olan Arkın Bor, "Gazoz kapağı biriktirenler bile var. İnsanların eskiye duyduğu özlem ve nostalji hissi, antikaya olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Eskiden kullanılan eşyaları, halıları, kilimleri ve bardakları görmek insanları bu alana çekiyor" dedi.

"Her eski ürün antika değildir"

Mesleğe 25 yıl önce başlayan Mehmet Hoşgör ise antikanın bir tutku olduğunu vurguladı. Her eski ürünün antika olmadığını belirten Hoşgör, "Müşterilerimize eski ürünlerin nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını ve ne tür emeklerle üretildiğini özüyle beraber anlatarak bu tutkuyu herkese aşılamaya çalışıyoruz. Burada güzel bir birlik ve beraberlik ortamı var. Ancak her eski ürün antika değildir. Nadir bulunan ürünler antika değeri taşır" diye konuştu.

"Gençler koleksiyon yapsın"

Koleksiyoner Bülent Candemir ise gençlerin koleksiyon yapması gerektiğini anlatarak, "Gençlere, ilgi duydukları herhangi bir konuyu belirleyerek koleksiyon yapmalarını öneriyoruz. Koleksiyon yapmak insanın araştırma yeteneğini geliştirir, disiplin kazandırır ve hayatını daha düzenli hale getirir. Amacımız gençleri teşvik etmek, onlara bu konularda eğitim verip bilinçlenmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı. - ADANA