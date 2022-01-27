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Adana'da "1. Bağlama Günleri Festivali" yapılacak - Son Dakika

Adana'da "1. Bağlama Günleri Festivali" yapılacak

27.01.2022 13:56
Adana'da "1. Bağlama Günleri Festivali" yapılacak

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından "1. Bağlama Günleri Festivali" 19-23 Mart'ta yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından "1. Bağlama Günleri Festivali" 19- 23 Mart'ta yapılacak.

Festival Komitesi Sözcüsü Sabri Ejder Öziç, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda, bağlamanın yansıttığı ses ve ezgi dünyası, eşlik ettiği sözlü birikim ve aşıklık geleneği yönüyle Anadolu'nun binlerce yıllık kültür hafızasını telleriyle bugüne ve geleceğe taşıdığını belirtti.

Bağlamanın, insanın en büyük kılavuzu ve şahidi olduğunu ifade eden Öziç, şunları söyledi:

"İşte Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonuyla Anadolu'nun tellerdeki hafızası bağlama, halkın hafızasındaki yerini tekrar tazelemeye geliyor. Festival aracılığıyla halkın zaten hiç ayrılmadığı, hafızasıyla arkasında taşıdığı sesler, kültür ve insanlar buluşacak. Konserler, paneller, sergiler ve açıklamalı dinletiler ile ilgililere ulaşacak festivalde bağlamanın tarihinden geleceğine, akort sistemlerinden icra biçimlerine kadar çok sayıda konuyu usta icracılar ve akademisyenler halka ulaştıracak."

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müdürü Ali Dağıstanlı da bağlamanın Asya'dan Anadolu'ya uygarlıkların canlı tarihini anlattığını, bir kültür aktarıcısı olduğunu kaydetti.

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, 23 Mart, Bağlama, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da '1. Bağlama Günleri Festivali' yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da "1. Bağlama Günleri Festivali" yapılacak - Son Dakika
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