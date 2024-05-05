Adana'da düzenlenen 20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Adana'da düzenlenen 20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni

Adana\'da düzenlenen 20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni

Adana'nın Sarıçam ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni, Yörük Ormanı'nda gerçekleştirildi. Şölen kapsamında ozanlar sahne aldı, halk oyunları gösterileri yapıldı ve Yörükler yöresel kıyafetlerle kervan yürüyüşü gerçekleştirdi. Ayrıca ziyaretçilere çadırlarda sıkma ikram edildi. Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, şölenin her yıl düzenlendiğini ve geleneklerin tanıtıldığını belirtti.

05.05.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde "20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni" yapıldı.

Dünya Türkmenler Birliğince organize edilen şölen, Yörük Ormanı'nda düzenlendi.

Ozanların sahne aldığı etkinlikte, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Şölene yöresel kıyafetlerle katılan Yörükler, bindikleri develerle kervan yürüyüşü yaptı.

Alana kurulan çadırlarda ağırlanan ziyaretçilere de sıkma ikram edildi.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, AA muhabirine, şöleni her yıl devam ettirdiklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Demirdüzen, "Şölende, gelenek ve göreneklerimizi insanlarımıza tanıtıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Çukurova, Sarıçam, Adana, Şölen, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da düzenlenen 20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:42 Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor
14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray oldu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
14:46 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak
14:04 Maganda kurşunu anneyle oğlunu ayırdı Maganda kurşunu anneyle oğlunu ayırdı
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 17:50:13. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da düzenlenen 20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement