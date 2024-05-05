Adana'nın Sarıçam ilçesinde "20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni" yapıldı.
Dünya Türkmenler Birliğince organize edilen şölen, Yörük Ormanı'nda düzenlendi.
Ozanların sahne aldığı etkinlikte, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
Şölene yöresel kıyafetlerle katılan Yörükler, bindikleri develerle kervan yürüyüşü yaptı.
Alana kurulan çadırlarda ağırlanan ziyaretçilere de sıkma ikram edildi.
Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, AA muhabirine, şöleni her yıl devam ettirdiklerini söyledi.
Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Demirdüzen, "Şölende, gelenek ve göreneklerimizi insanlarımıza tanıtıyoruz." dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Adana'da düzenlenen 20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?