Adana'da, Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verecek - Son Dakika
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Adana'da, Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verecek

10.06.2022 17:23
Adana'da, Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verecek

Adana Alliance Française Kültür Derneğinin 15. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk, Ermeni ve Fransız sanatçılardan oluşan Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verecek.

Adana Alliance Française Kültür Derneğinin 15. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk, Ermeni ve Fransız sanatçılardan oluşan Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verecek.

Dernek başkanı Aydın Önen, yaptığı yazılı açıklamada, derneklerinin dil ve din ayrımı yapmadan, politikayla uğraşmadan eğitim, kültür ve sanat etkinlikleriyle topluma hizmet verdiğini ifade etti.

Önen, derneğin 15. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türk, Ermeni, Fransız sanatçılardan oluşan Collectif Medz Bazar müzik grubunun 13 Haziran Pazartesi Merkez Park'ta konser vereceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da, Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verecek - Son Dakika

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