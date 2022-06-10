Dernek başkanı Aydın Önen, yaptığı yazılı açıklamada, derneklerinin dil ve din ayrımı yapmadan, politikayla uğraşmadan eğitim, kültür ve sanat etkinlikleriyle topluma hizmet verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Adana'da, Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.