Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı - Son Dakika
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Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı

11.05.2022 14:52
Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı

Adana'da özel gereksinimli çocuklar ve annelerinin hayatlarındaki çeşitli anların fotoğraflandığı sergi açıldı.

Adana'da özel gereksinimli çocuklar ve annelerinin hayatlarındaki çeşitli anların fotoğraflandığı sergi açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Haftası dolayısıyla Mimoza Kadın Fotoğraf Topluluğu üyeleri ile özel gereksinimli çocuğu olan aileler buluşturuldu.

Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda 48 özel gereksinimli çocuk ve annesinin hayatından enstantaneler, kadın fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.

48 eserden oluşan "Mimoza Kadınlar Fotoğraf Sergisi" 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. ???????

Sergi, 14 Mayıs Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı
Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı
Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı
Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı
Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı

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Engelliler Haftası, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı - Son Dakika


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