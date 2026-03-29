Adana\'da Gürcü Tiyatrosu \'Yakish ve Poupche\' Oyununu Sahneledi

Adana'da Gürcistan Konstantine Gamsakhurdia Sokhumi Devlet Dram Tiyatrosu tarafından "Yakish ve Poupche" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

? Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ve Sabancı Vakfı işbirliğinde organize edilen 25. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali devam ediyor.

Festivale Gürcistan'dan katılan ekip, Ramazanoğlu Kültür Merkezi'nde "Yakish ve Poupche" adlı tiyatro oyununu sergiledi.

Hanoch Levin'in aynı adlı eserinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini ve sahne tasarımcılığını David Sakvarelidze yapıyor.

Jansug İzoria, Nino Shavgulidze ve Sanata Dzadzamia'nın rol aldığı oyun, iki yaşlı karakterin yalnızlık, aşk, beklentiler ve ölüm temaları çerçevesinde yaşadığı duygusal ve komik öyküyü ele alıyor.

Festival 11 Nisan'a kadar sürecek.