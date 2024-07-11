Adana'da Kelebek Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana'da Kelebek Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası Düzenlendi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Saimbeyli Kaymakamlığı ve Saimbeyli Belediyesi işbirliğinde düzenlenen '1. Geleneksel Saimbeyli Kelebeği Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası' etkinliği, Avcıpınarı Mahallesi'nde bir lavanta bahçesinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, lavanta bahçesinde kelebekleri gözlemleyerek fotoğrafladı. Etkinlikte ayrıca Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el işi ürünleri sergilendi. Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, bölgede gözlemlenen mavi kelebeğin ilçenin doğal zenginliklerinden biri olduğunu vurguladı. Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Programa, Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol ve vatandaşlar da katıldı.

11.07.2024 11:59
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Türkiye'de birçok kelebek türüne ev sahipliği yapan Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, "1. Geleneksel Saimbeyli Kelebeği Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası" etkinliği düzenlendi.

Saimbeyli Kaymakamlığı ve Saimbeyli Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Avcıpınarı Mahallesi'nde bir lavanta bahçesinde yapıldı.

Katılımcılar, lavanta bahçesinde kelebekleri gözlemleyerek fotoğrafladı.

Etkinlikte, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el işi ürünler de sergilendi.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, bölgede gözlemlenen mavi kelebeğin ilçenin doğal zenginliklerinden biri olduğunu belirtti.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Ok atma etkinliklerinin de yapıldığı programa, Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Adana'da Kelebek Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kelebek Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası Düzenlendi - Son Dakika
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