Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, öğrencilerin "Atıktan Sanata" projesi kapsamında yaptığı ürünler beğeniye sunuldu.
Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atıklardan yaptığı ürünler, karnaval kapsamında Atatürk Parkı'nda açılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü standında sergilendi.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Sevim, AA muhabirine, karnavalın ana temalarından birinin karbon ayak izi olduğunu söyledi.
Öğrencilere geri dönüşüm bilincini ve doğa sevgisini aşıladıklarını belirten Sevim, "Standımızda özellikle kullanılmış ürünlerin geri dönüşümü yapılarak burada tekrar kıyafetlere dönüştürülmesi ve bunların kullanılmasıyla ilgili güzel bir proje oluştu. Bunu ziyaretçilerimizle paylaşmış olduk. Böylece öğrencilerimizle birlikte doğaya katkı sağladık." diye konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda öğrencilerin atıktan sanata ürünleri sergilendi - Son Dakika
Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan Süleyman Han Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı. Van Valisi Ozan Balcı, caminin açılışında yaptığı konuşmada, Van'ın imarı ve inşası konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti ve Van Kalesi'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte Van'ın kültür, turizm ve ekonomisine büyük katkı sağlanacağını ifade etti.
Devlet sanatçısı Devrim Erbil'in 60. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Inspirations adlı karma sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı. Sergide, Erbil'in daha önce sergilenmemiş eserlerinin yanı sıra farklı sanatçıların da eserleri yer alıyor. Erbil, sergiyle birlikte sanat hayatının 60. yılını geride bıraktığını belirterek, sanata ve sanatın içinde olmaya doyamadığını ifade etti. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Münih'te düzenlenen 35. Münih Türk Film Günlerinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Müjde Ar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadınları desteklemeye adadığı hayatını anlattı ve kendisine verilen ödülün iki sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca, Müjde Ar'ın Şener Şen ile başrolleri paylaştığı 'Şalvar Davası' adlı film restore edilerek festivalde gösterildi.
Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Ferhat Badur ve kızı Yağmur tarafından keman ve klarnet dinletisi sunuldu. Etkinliğe Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç de katıldı. Baba Badur, kızıyla aynı sahneyi paylaşmanın gururunu yaşadığını belirtirken, kızı Yağmur ise hem konservatuvara hazırlandığını hem de keman eğitimi verdiğini söyledi.
Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, restore edildikten sonra yeniden ibadete açıldı. 2 bin 700 yıllık Van Kalesi, hala görkemiyle ayakta duruyor ve cami bu tarihi yapıyı tamamlıyor. Van Valisi Ozan Balcı, caminin açılışında yaptığı konuşmada, şehrin imar ve inşa edilmesi için yapılan çalışmaların vatandaşların huzuru ve refahı için olduğunu belirtti ve Van'ın kültür ve turizmine büyük değer katacak olan bu restorasyonların devam edeceğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?