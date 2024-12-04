Adana\'da Puduhepa Sergisi Açıldı

Kültür Sanat

Adana'da Hitit Kraliçesi Puduhepa'yı konu edinen " Çukurova'da Bir Puduhepa" adlı karma sergi açıldı.

El sanatları eğitmeni Azize Atasoy Ekli'nin kuratörlüğünde Seyhan Belediyesinin katkılarıyla 100. Yıl Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'ndeki karma sergi, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Özdemir ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Ekli, buraki konuşmasında, farklı disiplinlerde çok sayıda sanatçıyı Adana'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sergide 40 sanatçının Puduhepa yorumlarını içeren 100'ün üzerinde eser yer alıyor.