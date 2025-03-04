Adana'da Ramazan Sokakları Rengarenk Süsleniyor

Kültür Sanat

Adana sokakları Ramazan'da rengarenk oldu

ADANA - Adana'da sokaklar Ramazan'a özel olarak rengarenk süslendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyhan İlçesine bağlı Ali Münif Yeğenağa Caddesi başta olmak üzere bazı sokaklar Ramazan'a özel ışıklandırma ve yazılarla süslendi. Tarihi Büyük Saat Kulesi'nin önüne yapılan süslemeler görsel şölen sundu. Bölgeye gelen vatandaşlar daha fazla tarihi yerlerin bu şekilde hazırlanmasını istedi.

Tarihi Büyük Saat Kulesi'ni görmeye gelen vatandaşlardan Pervin Akdeniz "Özellikle Ramazan ayında böyle süslemelerin yapılması beni çok mutlu ediyor. İslami açıdan, Müslüman bir vatandaş olarak bunlar beni mutlu ediyor. Gecenin bu saatinde bunları gezip görmek için buraya geldim. Belki daha da çok geliştirilebilir, şehrin diğer tarihi yerleri de böyle hazırlanabilir. Adanalı olduğum için, Ramazan ayı geldiği için çok mutluyum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Furkan Ertaş ise "Süslemeler Ramazan'ı daha iyi hatırlatıyor, buraya da çok iyi olmuş. İnsanlar bunu görünce motive oluyor. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.