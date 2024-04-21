Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda KÖFN Konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda KÖFN Konseri

Adana\'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda KÖFN Konseri

Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın son gününde, müzik grubu KÖFN, Merkez Parkı'nda konser verdi. Konserde en sevilen parçalarını seslendiren müzik grubuna çok sayıda kişi eşlik etti. Adanalı müzikseverler, konser sonunda müzik grubunun performansını alkışladı.

21.04.2024 22:18
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Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın son gününde, müzik grubu "KÖFN" konser verdi.

Karnaval kapsamında müzik grubu "KÖFN"'ün Merkez Parkı'nda verdiği konsere çok sayıda kişi katıldı.

En sevilen parçalarını seslendiren müzik grubuna müzikseverler de eşlik etti.

Konser sonunda müzik grubunun performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda KÖFN Konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda KÖFN Konseri - Son Dakika
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