Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın son gününde, müzik grubu "KÖFN" konser verdi.
Karnaval kapsamında müzik grubu "KÖFN"'ün Merkez Parkı'nda verdiği konsere çok sayıda kişi katıldı.
En sevilen parçalarını seslendiren müzik grubuna müzikseverler de eşlik etti.
Konser sonunda müzik grubunun performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda KÖFN Konseri - Son Dakika
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Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın Ayyıldız Yörük Efeler Kültür Derneği'nin açılışı nedeniyle temsili 'Yörük düğünü' gerçekleştirildi. Düğünde kıl çadırda kız isteme merasimi yapıldı ve gelin deveyle, eşyaları eşekle taşındı. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Yörüklük kültürünün yaşatılması gerektiğini belirtti.
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Gümülcine Türk Gençler Birliği ve İskeçe Türk Birliği tarafından düzenlenen etkinliklerde, Batı Trakya'da yaşayan Türk çocukları Atatürk sevgisini anlattı, türküler söyledi ve folklor gösterisi yaptı. Çocuklara hediyeler verildi ve sihirbazlar ilginç illüzyon gösterileri sundu. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, etkinliklere katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve gençlerin geleceğe olan güvenlerini gösterdiğini ifade etti.
TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen etkinlikte, 29 ülkeden gelen çocuklar Türkiye'ye gelerek yöresel dans gösterileri sergiledi. Etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, şenliğin Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını ve dünya çocukları arasında sevgi, barış ve dostluğun gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti. Şenlikte Filistin'in onur konuğu olarak davet edilmesi ise büyük anlam taşıdı.
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