Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 23-27 Mart'a alındı - Son Dakika

Adana'da gelecek yıl 10'uncu kez gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi, 30 Mart-2 Nisan'dan 23- 27 Mart'a alındı.

Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, 30 Mart-2 Nisan'ın hafta sonuna denk gelen günlerinin ramazanın başlangıcı olmasından dolayı tarih değişikliği kararı alındığı belirtildi.

Bu nedenle karnaval tarihinin öne çekildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yaptığımız istişareler sonucunda daha önce ilan ettiğimiz tarihlerde değişiklik yapılması konusunda fikir birliği içinde olduk. Daha önce açıkladığımız tarihlerin hafta sonuna denk gelen günlerinin ramazanın başlangıcı olması nedeniyle tarihi öne çekerek, yeni tarihi 23-27 Mart 2022 olarak belirledik. Karnavala katılmak üzere başka illerden ve yurt dışından gelmeyi planlayanlara ve Adana halkına coşkuyla kutlanacak bir karnaval ortamı sunmayı planlıyoruz."

Açıklamada, karnavalın resmi açılışı, kostümlü korteji ve karnaval konserinin 26 Mart'ta gerçekleştirileceği ifade edildi.