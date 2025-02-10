Adana Geceleri Işıl Işıl - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Adana Geceleri Işıl Işıl

Adana'nın tarihi ve turistik yapıları geceleri aydınlatılarak çekim merkezi haline geliyor.

10.02.2025 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana geceleri ışıl ışıl

ADANA - Adana'da hava karardıktan sonra kentin tarihi ve turistik yapıları ile köprülerin aydınlatmaları geceleri şehri hem aydınlatıyor hem de çekim merkezi haline getiriyor.

Tarihi M.Ö 1330 yılına kadar dayanan Adana'da, kentteki tarihi ve turistik yerlerin ışıklarının yanmasıyla beraber kent merkezi gece vakti adeta ışıl ışıl. Şehir merkezindeki, Taşköprü, Ortadoğu'nun en büyük camilerinden Sabancı Merkez Camisi, 5 yıldızlı oteller ve nehir üzerindeki asma köprüler ile yavuzlar köprüsündeki ışıklandırma birbirinden renkli görüntüler oluşturuyor.

Geceleri Adana cadde ve sokaklarının çok güzel olduğunu belirten Efe Kaan Akgül, "Sokakların ışıl ışıl olması çok güzel bir şey. Işıklandırmalı caddeler olunca insanın daha da çok dışarı çıkası geliyor. Şehrin ışıklı caddeleri adeta içimizi açıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana Geceleri Işıl Işıl - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 05:17:01. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Geceleri Işıl Işıl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.