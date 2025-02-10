Adana Geceleri Işıl Işıl

Kültür Sanat

Adana geceleri ışıl ışıl

ADANA - Adana'da hava karardıktan sonra kentin tarihi ve turistik yapıları ile köprülerin aydınlatmaları geceleri şehri hem aydınlatıyor hem de çekim merkezi haline getiriyor.

Tarihi M.Ö 1330 yılına kadar dayanan Adana'da, kentteki tarihi ve turistik yerlerin ışıklarının yanmasıyla beraber kent merkezi gece vakti adeta ışıl ışıl. Şehir merkezindeki, Taşköprü, Ortadoğu'nun en büyük camilerinden Sabancı Merkez Camisi, 5 yıldızlı oteller ve nehir üzerindeki asma köprüler ile yavuzlar köprüsündeki ışıklandırma birbirinden renkli görüntüler oluşturuyor.

Geceleri Adana cadde ve sokaklarının çok güzel olduğunu belirten Efe Kaan Akgül, "Sokakların ışıl ışıl olması çok güzel bir şey. Işıklandırmalı caddeler olunca insanın daha da çok dışarı çıkası geliyor. Şehrin ışıklı caddeleri adeta içimizi açıyor" diye konuştu.