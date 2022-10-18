Sabancı Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde ise Ege Kızık'ın yazdığı, Levent Aras'ın yönettiği "Ortak Cinayetin Suç Duyurusu" adlı oyun 16-18 Kasım'da, Murat Mahmutyazıcıoğlu 'nun yazıp Murat Aslan 'ın yönettiği "Sen İstanbul 'dan Daha Güzelsin" adlı oyun 30 Kasım'da sahnelenecek.

Jan Aust'un yazdığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği ve Gökhan Doğan 'ın yönettiği "Güzel ve Çirkin" adlı çocuk oyunu da 16 ve 20 Kasım'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde minik seyircisiyle buluşacak.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Adana haberleri: Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 6 oyun sahneleyecek - Son Dakika

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