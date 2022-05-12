Adana'da turizmin paydaşları toplantıda bir araya geldi - Son Dakika

Adana'da turizmin paydaşları SKAL (Turizmin profesyonelleri) Çukurova Şubesi'nin etkinliğinde buluştu.

SKAL Çukurova Şubesi Başkanı Gökhan Kardeş, bir otelde gerçekleşen toplantıda, binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Adana'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için sektörün paydaşları ile birlikte projeler geliştireceklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan da Adana'nın sahip olduğu turistik değerleri ile zengin mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası alanda daha iyi tanıtılabilmesi için turizmcilerin önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Turizm sektörünün paydaşları ile bir arada olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kan, kentin turizm potansiyelinin tanıtımı noktasında sektörle birlikte çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ise yeni atandığı Adana'yı tanıma aşamasında olduğunu belirterek, kamu olarak kentin turizmde daha ileri noktalara gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Turizmde yapacakları çalışmalarda nokta atışlar yapacaklarını ifade eden Duru, "Adana, turizm değerleri ile ulusal ve uluslar arası alanda bir marka kent haline gelmeye fazlasıyla layık bir kent. Bu konuda turizmcilerle birlikte hareket edip üzerimize düşeni yapacağız. Kentin tanıtımı aşamasında turizm paydaşları ile birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.