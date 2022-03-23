Adana'nın lezzetleri yarıştı - Son Dakika
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Adana'nın lezzetleri yarıştı

23.03.2022 19:57

- Adana'nın lezzetleri yarıştı Adana'nın Kültürel Mirası Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemek Kültürünün Ortaya Çıkarılması Projesi kapsamında Kozan'da çalışmaları tamamlanan yemekler, ilk kez jüri karşına çıktı.

- Adana'nın lezzetleri yarıştı

ADANA - Adana'nın Kültürel Mirası Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemek Kültürünün Ortaya Çıkarılması Projesi kapsamında Kozan'da çalışmaları tamamlanan yemekler, ilk kez jüri karşına çıktı. Kırsalda bölgenin unutulmaya yüz tutan ve gün yüzüne çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak olan lezzetler, düzenlenen yemek yarışması ile tanıtıldı.

Kozan Dağılcak tesislerinde düzenlenen yemek yarışmasına Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol, Doç. Dr. Sait Muharrem Say, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Hürriyet Gazetesi Çukurova Temsilcisi Erdal Fernergiz, Adana İl Dernekler Müdürü Recep Kurtoğlu ve çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.

6 finalistin yarıştığı lezzetleri Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, usta öğreticiler Nihal Toklucuoğlu, Nurgül Özarslan, Muhammet Talha Kılıç, Dağılcak tesisleri müdürü Rıfat Akşahin, Çukurova Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Çıkla oyladı.

Adana'nın iki asırlık geçmişi olduğu tahmin edilen unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden kırma tatlı, sıralı çorba, etli dövme pilavını jüriye sunan yarışmacılar, bölgenin lezzetlerini gelecek nesillere aktarmak üzere proje kapsamında çalışmalarını sürdürürken en lezzetli yemekler jüriden tam puan aldı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, burada yaptığı konuşmadaKozan ilçesinin ve Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli bölgesinin endemik bitki, kültürü yöre lezzetleri bakımından çok zengin olduğunu ifade ederek, "Bölge değerlerimizin koruması ve gelecek nesillere kültürümüzü bırakmak bu lezzetlerin unutulmaması için büyük emek veren proje ekibine ve kursiyer aşçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol, projeye ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını bölgenin tüm değerlerini gün yüzüne çıkarmak için proje çalışmaların süreceğini kaydetti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir Adana'nın kültürel zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılması için basın olarak tam destek verdiklerini ifade ederek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yemek yarışmasının ardından katılımcılara teşekkür plaketi verilerek yöre lezzetlerinin geleceğe aktarılması için çalışmaların süreceği belirtildi.

Adana'nın lezzetleri yarıştı
Adana'nın lezzetleri yarıştı
Adana'nın lezzetleri yarıştı

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Yemek Tarifi, Çukurova, Kozan, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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