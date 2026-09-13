Adana Tufanbeyli'de kayalıklar ve mağaralar doğa turizmi için umut veriyor - Son Dakika
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Adana Tufanbeyli'de kayalıklar ve mağaralar doğa turizmi için umut veriyor

Adana Tufanbeyli\'de kayalıklar ve mağaralar doğa turizmi için umut veriyor
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çukurkışla Mahallesi'nde sarp kayalıklar, akarsu vadisi ve mağara oluşumları dikkat çekiyor. Bölgedeki Keçe Mağarası'nın geçmişi ve kullanım amacı için uzman incelemesine ihtiyaç duyulurken, doğal ve kültürel dokunun doğa ve kültür turizmi açısından potansiyel taşıdığı belirtiliyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çukurkışla Mahallesi'nde sarp kayalıklar, akarsu vadisi ve mağara oluşumları dikkat çekiyor.

Torosların yüksek kesimlerinde yer alan Çukurkışla'da kayalıkların arasından ilerleyen su yatağı, ağaçlık alanlar ve tarım arazileri bölgenin doğal dokusunu oluşturuyor. Kayalık alanlarda bulunan mağara ve kaya oyukları da dikkat çekiyor. Bölgede "Keçe Mağarası" olarak anılan oluşumun geçmişi ve kullanım amacı konusunda kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için uzman incelemesine ihtiyaç duyuluyor.

Çukurkışla'daki kayalıklar, vadiler, mağaralar ve geleneksel kırsal yaşamın bir arada bulunması, bölgenin doğa ve kültür turizmi açısından araştırılmaya değer bir potansiyel taşıdığını ortaya koyuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Adana Tufanbeyli'de kayalıklar ve mağaralar doğa turizmi için umut veriyor - Son Dakika

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