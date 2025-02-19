Adıyaman'da Lokanta Duvarı Renkli Anılarla Dolu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adıyaman'da Lokanta Duvarı Renkli Anılarla Dolu

Adıyaman\'da Lokanta Duvarı Renkli Anılarla Dolu

Ebubekir Vural, lokantasının duvarında kentin simalarının fotoğraflarını sergiliyor.

19.02.2025 15:17
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Adıyaman'da lokanta işleten Ebubekir Vural, kentin renkli simalarının fotoğraflarını lokantanın duvarına asıyor.

Vural, yıllardır Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan lokantasının duvarına kentin renkli simaların fotoğraflarını, altlarına lakaplarını yazarak asıyor.

Vural, yaptığı açıklamada duvarda yaklaşık 200 fotoğrafın bulunduğunu söyledi.

Müşterilerin fotoğraflara bakınca bazen tebessüm ettiğini bazen de hüzünlendiğini ifade eden Vural, "Bu fotoğraflarda bulunan insanlar gönül adamları. Müşterilerimizin bu insanlarla muhakkak mahallede, sokakta veya köşede bir anıları olmuştur. Buraya gelince anılarını tazeliyor ve mutlu oluyorlar." dedi.

Fotoğraf asmaya devam ettiğini aktaran Vural, "Buradaki birçok kişi hayatını kaybetmiş insanlarımız, onların yakınları için de bir mazi oluyor aslında. Gelip burada birçok insan hatıra fotoğrafı çektiriyorlar." diye konuştu.

Müşterilerden Yılmaz Kurt ise fotoğraflarla karşılaşınca şaşırdığını, birçok insanı tanıdığını ve çalışmayı beğendiğini söyledi.

Kaynak: AA

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