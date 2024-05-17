Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu

Adıyaman\'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu

Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu. Kuyulu Köyü sınırlarındaki antik kentte yapılan kazı ve temizlik çalışmaları sonucunda, 1 ana mekan ve 3 arkosoliumdan oluşan oda mezar tespit edildi. Antik kentin turizm cazibesini artırmak için çalışmalar devam ediyor.

17.05.2024 10:53
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Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu.

Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Kuyulu Köyü sınırlarındaki antik kentte kazı ve temizlik çalışmaları 20 işçiyle sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde roma dönemine ait oda mezara rastlanıldı.

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, gazetecilere, kentin bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı ve temizlik çalışmalarında oda mezar bulduklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Burada bu yıl kazı ve temizlik çalışmalarına başladık. Kazı sırasında 1 ana mekan ve 3 arkosoliumdan oluşan oda mezar tespit ettik. Giriş kısmında bukranion olarak tabir ettiğimiz boğa kabartması bulunuyor. Orta kısımda girlant ve rozetler bulunmakta. Bu antik kentin, bulduğumuz bu tür oda mezarlarla turizm cazibesi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu - Son Dakika

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