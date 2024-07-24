Adıyaman'daki Perre Antik Kenti 20 Bin 100 Ziyaretçi Ağırladı

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Adıyaman'daki Perre Antik Kenti, bu yıl 20 bin 100 ziyaretçi ağırladı.

Tarihte kervanlar, yolcular ve ordular tarafından dinlenme yeri olarak kullanılan, merkeze bağlı Örenli Mahallesi'ndeki antik kent, birçok kaya mezarı ve mozaiğiyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Müze Müdürlüğü kayıtlarına göre, antik kenti 1 Ocak-23 Temmuz'da 20 bin 100 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerden Mehmet Ali Tekinalp, AA muhabirine, Gaziantep'ten geldiğini ve kentteki tarihi yerleri gezdiğini söyledi.

Perre Antik Kenti'ni çok beğendiğini anlatan Tekinalp, "Burada oda şeklinde mezarlar var. Ailemle gezdim. Burada ayrıca insanların üzüm sıkma alanları, konakladıkları yerler bulunuyor. Herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ahmet Yılmaz ise antik kentin çok güzel bir yer olduğunu belirtti.