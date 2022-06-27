Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı - Son Dakika
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Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

27.06.2022 19:03

Kommagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 5 önemli kentten biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kentin'de ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Kommagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 5 önemli kentten biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kentin'de ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması amacıyla kentin birçok noktasında Adıyaman Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında kazı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Örenli Mahallesi'ndeki Antik Kent'te 2021'de ara verilen kazı çalışmaları, 2 alan olmak üzere 200 metrekare alanda yeniden başladı.

Vali Mahmut Çuhadar, kazı alanında gazetecilere, Perre Antik Kenti'nin önemli bir yerleşim birimine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Her yıl kazıların düzenli olarak yapılacağını ifade eden Vali Çuhadar, "Perre Antik Kenti, Kommagene ve Roma Uygarlığı'nın dinsel ve önemli motiflerinin olduğu bir şehir. Biz bunun ayağa kaldırılmasına ve açığa çıkarılmasında kararlıyız." dedi.

Perre Antik Kenti'nin Türkiye turizmine katkı sağlayacağını belirten Çuhadar, şöyle devam etti:

"Perre Antik Kenti'nin altında çok önemli zenginlikler yatıyor. Bunları ülke ve Türkiye turizmine kazandırmaya kararlıyız. Kazılar nekropol alanında devam ediyor. Geçen yıl nekropol alanında yerleşim alanları çıktı, hemen yan tarafında başladık kazı çalışmalarına, 3 yıldır kazılarda sonsuzluk merdiveni dediğimiz alan var orada bir türlü sonuna ulaşamadık. 100 küsur basamak kazdık hala da devam ediyoruz, merdivenin nereye gittiğine dair bir gizem var o merdivende de çalışmalara devam edeceğiz."

Çuhadar, yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'ın tarihi güzelliklerini görmeye davet etti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan da geçen yıl birçok yapıyı ortaya çıkardıklarını anlatarak, "Bu yıl ise 2 alanda kazı çalışmalarına başladık. Bu açmalarda da Güney'e doğru gideceğiz ve bu yerleşim yerlerinde nelerin bulunduğunu göreceğiz. Yine sonsuzluk merdiveni olan ve 450 metre uzunluğundaki yapının ters bir durum söz konusu olmaz ise sonuna ulaşacağız." diye konuştu.

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Perre Antik Kentteki 'Sonsuzluk Merdiveni' gizemini koruyor Perre Antik Kentteki 'Sonsuzluk Merdiveni' gizemini koruyor Anadolu'nun 6 bin yıllık tarihinin çıkarıldığı Kültepe'de kazı çalışmaları başladı Anadolu'nun 6 bin yıllık tarihinin çıkarıldığı Kültepe'de kazı çalışmaları başladı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı - Son Dakika

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