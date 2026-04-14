Afife Tiyatro Ödülleri Adayları Açıklandı

28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin adayları ile özel ödülleri kazanan isimler belli oldu.

Türk tiyatrosunun yaratıcı gücünü ve sahnedeki emeği görünür kılmayı amaçlayan ödüller, 7 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek törende takdim edilecek.

Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Şahika Tekand, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'ne ise "Lucy" isimli oyunuyla Aslı Ceren Bozatlı değer görüldü.

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'ne "Konken Partisi" oyunuyla Tiyatrokare layık görüldü.

Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise Prof. Dr. Merih Tangün oldu.

Bu yıl eklenen ve aynı kategoride en az 5 kez Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü kazanmış kişilere verilecek Afife Onur Ödülü Yakup Çartık'a sunulacak.

Ödül töreninin sunuculuğunu Demet Evgar ile Atılgan Gümüş üstlenecek.

Tiyatroya kalıcı destek

Yapı Kredi'nin Türk Eğitim Vakfı (TEGV) iş birliğiyle hayata geçirdiği Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Burs Fonu ile de tiyatro eğitimi alan öğrenciler destekleniyor. Program kapsamında bu yıl 19 lisans öğrencisine burs sağlandı. Böylece genç sanatçıların eğitim yolculukları güçlendirilerek tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sunmak hedefleniyor.

TGEV, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin desteğiyle çocuk haklarını konu alan "Sokak Tiyatroları" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Van'da sahnelenen oyunlarla çocukların hak temelli bilinç kazanmaları ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri amaçlandı.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne aday isimler şöyle:

"Yılın En Başarılı Oyunu Ödülü" için "Lucy", "Gaybubet Şehri", "İlk Bakışta Prima Facie", "Uyku, Ölüm, Dondurma, Ülke" ve "En Sevdiğinden Başla", "Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü" için Arzu Gamze Kılınç, Barış Ayas, Gamze Güzel ile Tanıl Yöntem, Serin Öztoprak ve Yelda Baskın aday gösterildi.

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" adayları Başak Daşman, Nergis Öztürk, Nezaket Erden, Rabia Zehra Şafak ve Sezgin Uzunbekiroğlu, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" adayları Atakan Akarsu, Barış Yıldız, Kürşat Demir, Semih Ertürk ve Tolga İskit, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" adayları Ayşegül Erkutay, Ece Kazımoğlu, Ezgi Oltes, Pınar Yıldırım ve Refiye Genç Çoldur, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" adayları Atlas Karan Tumluer, Hakan Kargidanoğlu, Kağan Şenbaş, Sefa Tantoğlu ve Tanıl Yöntem oldu.

"Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı Ödülü" için Barış Dinçel, Candan Seda Balaban, Fırat Dövencioğlu, Özgür Kavurmacıoğlu, Umut Kambak, Halil Ege Doğramacı, Kerem Çetinel yarışacak.

"Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" dalında Ayçın Tar, Deniz Göl, Dilek Kaplan, Nilsu Baldan, Tomris Kuzu, "Yılın En Başarılı Sahne Müziği" dalında Berkay Özideş, Burçak Çöllü, Cem Kahraman, Gökçe Gürçay, Miray Eslek, Özlem Kaya, Volkan İncüvez ve Tolga Çebi adaylar arasında yer aldı.

"Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" için Burhan Yücel, Can Şahman, Cem Yılmazer, Emir Tatlı, Eren Kaan Atay, "Yılın En Başarılı Hareket Tasarımı (koreografisi)" için de Adem Mülazım, Ferhat Güneş, Gülnara Golovina, Seda Özgiş ve Tuğçe Tuna aday seçildi.

"Genç Kuşak Sanatçısı Adayları" ise Doğa Yiğit, Eren Uğurhan, Eylem Kaçalin, Gökhan Efe Şenyapar ve Yunus Emre Şahin oldu.