Afrikalı kadınlar çocuklarını sırtlarında taşıyarak duygusal bağlarını güçlendiriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Afrikalı kadınlar çocuklarını sırtlarında taşıyarak duygusal bağlarını güçlendiriyor

Afrikalı kadınlar çocuklarını sırtlarında taşıyarak duygusal bağlarını güçlendiriyor

Afrikalı kadınlar, çocuklarını sırtlarına bağlayarak günlük yaşantılarına devam ediyor. Bu geleneksel yöntem sayesinde çocuklarıyla duygusal bağlarının güçlendiğine inanılıyor. Afrikalı anneler, ucuz ve pratik olan bu yöntemle günlük işlerini yaparken çocuklarını da tehlikelerden koruyabiliyor. Bebeklerini sırtlarında taşıyan kadınlar, onların her anını takip edebilme fırsatı buluyor ve ömür boyu sürecek bir bağ kuruyor.

15.02.2024 11:15
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Çocuklarını "porter bebe" adı verilen geleneksel yöntemle sırtlarına bağlayarak günlük yaşantılarına devam eden Afrikalı kadınlar, bu şekilde çocuklarıyla duygusal bağlarının güçlendiğine inanıyor.

Genellikle "ndop" adı verilen dikdörtgen kumaşla çocuklarını sırtlarına bağlayan Afrikalı anneler, ucuz ve pratik olan bu yöntem sayesinde hem günlük işlerine devam edebiliyor hem de çocuklarını yılan ve böcek ısırması gibi tehlikelerden koruyabiliyor.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de yaşayan 5 çocuk annesi Aiche Fochive, AA muhabirine, "porter bebe" adı verilen Afrika usulü sırtta bebek taşıma yöntemini anlattı.

Afrika'da kadınların sosyal hayattaki sorumluluklarını yerine getirmeye her durumda devam etmek zorunda olduğunu belirten Fochive, "Çocuğumuzu sırtımıza yerleştirerek onun en rahat edeceği pozisyonu seçer, kaygan olmayan ve genellikle pamuktan dikdörtgen bir kumaşla sırtımıza bağlarız." ifadelerini kullandı.

Sırtta bebek taşımaman asırlardır devam eden bir ata kültürü olduğunu söyleyen Fochive, "Sırtımızda bebeklerimizle bulaşıkları yıkamak, tarlada çalışmak, yemek yapmak gibi tüm işlerimizi sorunsuz yerine getiririz." dedi.

Bu yöntemle bebeklerinin her anını takip etme fırsatları olduğunu belirten Fochive, bebeklerinin açlığını, uykusuzluğunu veya ateş gibi herhangi bir rahatsızlığı olduğunda hemen hissedebildiklerini dile getirdi.

Fochive, "Çocuklarımızı sırtımızda taşıyarak onlarla ömür boyu sürecek bir bağ kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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