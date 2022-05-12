AFYONKARAHİSAR - "21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - "21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı

12.05.2022 01:51

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı.

Kentteki özel bir okulun konser salonundaki festivalin açılış konserinde, Şef Dağhan Doğu yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist kemancı Jülide Yalçın, sahne aldı.

Başkadem, AA muhabirine, Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin bu yıl 21'inci yılını kutladığını söyledi.

7 Haziran'da başlayacak 22. Afyonkarahisar Caz Festivali'yle de 43 etkinliğe ulaşacaklarını dile getiren Başkadem, şöyle konuştu:

"Bu festivallerin arkasındaki yegane ve gerçek güç, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Belediye Başkanlığı'dır. Bu gece, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist kemancı Jülide Yalçın, şefimiz Dağhan Doğu'yla beraber muhteşem bir açılış yaptı."

-"18 yıllık Prag-Afyonkarahisar dostluğu devam ediyor"

Başkadem, festivalin İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde ve Taşhan'daki konserlerle 19 Mayıs'a kadar devam edeceğini vurguladı.

Festival kapsamında okul söyleşilerinin de yapılacağını aktaran Başkadem, "18 yıllık Prag-Afyonkarahisar dostluğu devam ediyor. Çekya'dan gelen sanatçılar, yarın Frigya'daki Ayazi'ni köyünde konser verecek. Piyano resitalleri olacak. Festivalimiz, Afyonkarahisar ve Anadolu için büyük umutlar. Bu umutları ayakta tutmaya ve hayata zerafet katmaya çalışıyoruz."diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de Afyonkarahisar'ın zaferin, tarihin, kültürün yanı sıra 21 yıldır klasik ve caz müzik festivalleriyle de Hüseyin Başkadem'in şehri olduğunu belirterek açılış konserinin muhteşem olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Afyonkarahisar'ın klasik ve caz müzik festivallerinin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Açılış konserine, Çiçek ve Zeybek'in yanı sıra daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Festival 19 Mayıs'ta sona erecek.

AFYONKARAHİSAR - 21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - 21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - 21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - 21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı

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Müzik Festivali, Karahisar, Konser, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat AFYONKARAHİSAR - '21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali' başladı - Son Dakika


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