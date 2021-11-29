AFYONKARAHİSAR - "Anadolu'ya Yolculuk Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Anadolu'ya Yolculuk Çalıştayı düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, bir termal bir otelde düzenlenen Anadolu'ya Yolculuk Çalıştayı'nda, Afyonkarahisar olarak büyük düşünmek zorunda olduklarını söyledi.

Farklı kentlerdeki insanların, Afyonkarahisar'ı olduğundan çok daha iyi yerlerde görmek istediğini anımsatan Çiçek, "Mevcut durumumuzun çok daha üstünde anmak istiyorlar. Bunu her alanda başarmak zorundayız. Sporda, eğitimde, sağlıkta bir çok alanda adımızdan söz ettirmek zorundayız." dedi.

Çiçek, çıtayı her geçen gün bir üst noktaya koymak zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü Afyonkarahisar öyle bir il ki; cenabı Allah tarafından bir çok lütufla süslenmiş. Mermeri, termali... Sağlık turizmini Türkiye'de yapacaksa bunu en iyi yapabilecek yer Afyonkarahisar, dünyada başka örneği yok. Arkadaşlar o kadar güzel otel yapmışlar ki; bir çok hatrı sayılan ilden güzel. Bugün biz termal turizmde çok fazla kişiyi istihdam eden, '132 bin yatak kapasitesi var' diyen, her gittiğimiz yerde bununla anılan müthiş bir şeyle karşı karşıyayız."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar'da Anıtlar Kurulu tarafından tescillenmiş 600'e yakın konak olduğunu kaydetti.

Hem sporun hem gastronominin hem tarih turizminin, termal turizmin başkenti olma yolunda hızlı bir gelişme sağladıklarını ifade eden Zeybek, "Yine spor turizminde Afyonkarahisar'a kampa gelen 80-85'e yakın takımın organizatörleri, takımların kros ve koşu parkuru olmadığından bahsettiler. Orman İşletme Müdürlüğü'nden 500 bin metrekarelik bir alanın tahsisini alarak Afyonkarahisar'a yeni bir bölgesel kamp alanı yapıyoruz. İçerisinde bungalov evlerin olduğu, piknik ve mesirelik alanların, koşu parkurlarının olduğu nefis bir alanı ihalesini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ise çalıştayın ilin turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Çalıştaya, Vali Çiçek, Belediye Başkanı Zeybek ve Kültür ve Turizm Müdürü Tanır'ın yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, termal otel müdürleri ve davetliler katıldı.