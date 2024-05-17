Afyonkarahisar'da Kadın Berberi Usta Öğretici Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Afyonkarahisar'da Kadın Berberi Usta Öğretici Oldu

Afyonkarahisar\'da Kadın Berberi Usta Öğretici Oldu

Afyonkarahisar'da bayan kuaförlüğünün yanı sıra erkek müşterilerinin de saç ve sakal kesimini yapan 30 yaşındaki Çiğdem Daşdelen, yeni ustalar yetiştirmek için usta öğretici oldu. Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı tek kadın erkek berberi olan Daşdelen, 15 yıldır bayan kuaförlüğü yapıyor. Mesleğinde sürekli kendini geliştiren, katıldığı yarışmalarda ödüller alan Daşdelen, işvereni Medet Akgül'ün yönlendirmesiyle erkek müşterilerinin de saç ve sakal kesimini yapmaya başladı. Kadınların ve erkeklerin birbirini görmediği ikiye ayrılan iş yerinde randevuyla müşteri alan Daşdelen, kendisini daha da geliştirmeye çalışıyor. Halk Eğitim Merkezinde bayan kuaförlüğü usta öğreticiliği yapan Daşdelen, erkek berberliği kursu da açmak istediğini belirtti. İşveren Medet Akgül ise Daşdelen'in uzun saçlı erkeklerin tıraşlarını profesyonel bir şekilde yaptığını ve müşterilerin memnuniyetini kazandığını söyledi. Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Suat Uygur ise Daşdelen'in sektördeki kadınlara örnek teşkil ettiğini ve erkek berberliği yapmak isteyenlere destek olacağını ifade etti.

17.05.2024 13:31
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Afyonkarahisar'da bayan kuaförlüğünün yanı sıra erkek müşterilerinin de saç ve sakal kesimini yapan 30 yaşındaki Çiğdem Daşdelen, yeni ustalar yetiştirmek için usta öğretici oldu.

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı tek kadın erkek berberi olan Daşdelen, 15 yıldır bayan kuaförlüğü yapıyor.

Mesleğinde sürekli kendini geliştiren, katıldığı yarışmalarda ödüller alan Daşdelen, işvereni Medet Akgül'ün yönlendirmesiyle erkek müşterilerinin de saç ve sakal kesimini yapmaya başladı.

Kadınların ve erkeklerin birbirini görmediği ikiye ayrılan iş yerinde randevuyla müşteri alan Daşdelen, kendisini daha da geliştirmeye çalışıyor.

Erkeklere de kurs vermek istiyor

Halk Eğitim Merkezinde bayan kuaförlüğü usta öğreticiliği yapan Daşdelen, AA muhabirine, kadın erkek fark etmeksizin müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Erkek berberliğinin bayan kuaförlüğüne göre daha kolay olduğunu aktaran Daşdelen, şöyle konuştu:

"Berberliğe meslektaşlarımı tıraş ederek adım attım. Arkadaş çevremle ilerledim, sonra iş yerinde müşteri almaya başladım. Berberlikte yeni olduğum için müşteriler beni görünce şaşırıyor. Bayanın elinin değdiği her yer güzel olur. Yeterli sayıya ulaşırsam, erkek berberliği kursu da açmak istiyorum. Çevremdekiler, kadınları her sektörde görmenin güzel olduğunu söylüyor. Düzenli erkek ve bayan müşterilerim var. Berberlik yapmak isteyen, meslektaşlarımın olduğunu biliyorum. Biraz cesaret ederlerse, kesinlikle yapabileceklerini düşünüyorum."

Müşterileri genelde uzun saçlı erkeklerden oluşuyor

İşveren Medet Akgül de Afyonkarahisar'da önceki yıllarda yetiştirdiği kadın erkek berberinin mesleklerini yurt dışında devam ettirdiğini dile getirdi.

Berberlik konusunda Daşdelen'in çok istekli olmasıyla 3 ayda müşteri almaya başladığını anlatan Akgül, "Çiğdem, uzun saçlı erkeklerin tıraşlarını çok daha profesyonel yapıyor. Genel de müşteri portföyü de uzun saçlılardan oluşuyor. Ödeme için kasaya gelen müşteriler, Çiğdem'den çok memnun olduklarını söylüyorlar. Güzel geri dönüşlerle karşılaşıyoruz." dedi.

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Suat Uygur ise Türkiye'de Çiğdem Daşdelen gibi mesleğini icra eden erkek berberi kadın sayısının çok az olduğunu belirterek, "Çiğdem'in verdiği hizmet başarılı. Sektördeki kadınlara da örnek teşkil ediyor. Çiğdem, erkek berberliği yapma isteyenlere, muhakkak destek olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Afyonkarahisar'da Kadın Berberi Usta Öğretici Oldu - Son Dakika

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