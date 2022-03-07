Ağrı'da Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlendi

07.03.2022 02:51

Ağrı'da Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlendi Ağrı Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle konser düzenlendi.

Ağrı'da Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlendi

AĞRI - Ağrı Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle konser düzenlendi.

Ağrı Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara yönelik konser düzenledi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere gelen kadınlara karanfil dağıtan Belediye Başkanı Savcı Sayan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Programda yaptığı konuşmasında kadınların çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Sayan, "Kadınlarımız her şeye değer. Hepimizi bir kadın yetiştirdi. İnşallah sizin desteğinizle birlikte çok daha güzel bir Ağrı inşaa edeceğiz. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Kadın aileyi ayakta tutar. Aile ayakta durursa toplum ayakta durur. Biz o zaman çok daha güçlü olacağız." İfadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan sanatçı Helin Güneş'in şarkı söylemesiyle devam eden programda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Ağrı'da Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlendi
Ağrı'da Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlendi
Ağrı'da Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlendi

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Kadınlar Günü, Konser, Mart, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ağrı'da Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlendi - Son Dakika


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