Ağrı'da 'Tarım ve İnsan' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kültür Sanat

Ağrı'da "Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi açıldı

AĞRI - Ağrı'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Tarım ve İnsan" temalı 14'üncü ulusal fotoğraf yarışması sergisinin açılışı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak ülke çapında ve farklı kategorilerde düzenlenen fotoğraf yarışmasında sergilenmeye hak kazanan 120 fotoğrafın sergisi Kültür ve Kongre merkezinde yapıldı. Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve kurum müdürleri tarafından açılışı yapılan sergide vatandaşların ziyaretine sunulan resimler büyük beğeni topladı. Sergi 28-30 Ocak tarihlerinde arasında ziyarete açık olacak.