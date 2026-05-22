Ahlat Müzesi\'nden Kültür Koruyucuları Projesi

Bitlis'in Ahlat Müzesi tarafından yürütülen "Kültür Koruyucuları" etkinlikleri kapsamında öğrencilerde kültürel miras bilinci oluşturuluyor.

İlçe merkezi ile köy okullarında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere tarihi eserlerin korunmasının önemi anlatılarak kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Etkinlikler çerçevesinde okulları ziyaret eden Ahlat Müzesi görevlileri, öğrencilere yönelik sunum ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan eğitimlerde tarihi eserlerin korunmasının yalnızca kurumların değil toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulanırken, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemi örneklerle anlatılıyor.

Özellikle çocuklar ve gençlerde farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliklerde öğrenciler; tarihi yapıların, arkeolojik eserlerin ve geçmişten günümüze ulaşan kültürel değerlerin korunması konusunda bilinçlendiriliyor. Programlarda ayrıca öğrencilerin kültürel mirasa karşı duyarlılık geliştirmesi ve yaşadıkları bölgenin tarihi zenginliklerini tanıması hedefleniyor.

Düzenlenen etkinliklerin sonunda öğrenciler "Kültür Koruyucuları" olarak ilan edilirken, programların yıl boyunca farklı okullarda devam edeceği belirtildi. - BİTLİS